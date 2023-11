"Alluvione, Biondi sminuisce l'apporto dei comitati di quartiere, il sindaco si dissoci da quest'opinione"

Non si placano le polemiche sulle esternazioni del presidente della Commissione speciale di indagine e studio sull'emergenza alluvione, il capogruppo di Forza Italia Lauro Biondi, accusato di aver sminuito il ruolo dei comitati di quartiere nella fase più acuta dell'emergenza alluvione. La critica parte da Stefano Valmori, che rappresenta il quartiere più colpito e quello dove si è registrato il maggior attivismo del comitato di quartiere, vale a dire i Romiti.

Scrive Valmori: “Da quel giorno infernale del 16 maggio 2023, che mai nessuno di noi potrà dimenticare, il Comitato di quartiere dei Romiti è stato un punto di riferimento costante per le persone che vivono in questa parte della città. Abbiamo letto le dichiarazioni del presidente della commissione speciale, che tendono a mettere in secondo piano il ruolo dei Comitati di Quartiere. E francamente dispiacciono, oltre alle sue parole, i silenzi di chi ben conosce la funzione dei Comitati di quartiere e in particolare di quello dei Romiti”.

“Perché è noto a tutti, ad esempio, che senza l'impegno dei volontari dei Romiti, coordinati da Comitato di Quartiere e non da altri enti, non avremo avuto la possibilità di attivare il centro di raccolta e smistamento del materiale al Palazzo dei Romiti, solo per fare un esempio importante e (non so il perché) mai citato tra le 'buone pratiche' di cittadinanza attiva manifestatesi durante l'emergenza. A differenza di altri, però, noi ci siamo stati e ci siamo anche dopo l'emergenza”.

Ed ancora Valmori: “Ogni giorno ci relazioniamo, in rappresentanza dei residenti nel quartiere Romiti, con l'Amministrazione comunale, quasi tutti i suoi assessori, consiglieri comunali, aziende pubbliche, altri enti preposti alla cura e manutenzione del territorio, per segnalare disservizi, problematiche, esigenze della popolazione”.

“Ci farà piacere vedere a sei mesi di distanza il presidente della Commissione speciale di indagine e studio sull’emergenza alluvione e chi lo accompagnerà venire nelle zone alluvionate per parlare con la gente; ma ci dispiace che un organo dell'Amministrazione comunale non consideri degni di considerazione e ascolto i Comitati di Quartiere che nella nostra città hanno una storia ben definita, una funzione sancita anche dall'attuale amministrazione e un ruolo di prossimità che per molte famiglie (dei Romiti e non solo, perché ci sono tanti Comitati di quartiere attivi in molte zone della città) è l'unica interfaccia verso le istituzioni”.

“Ci auguriamo che diversa sia l'opinione del sindaco di Forlì, e che la Commissione speciale di indagine e studio sull'emergenza alluvione non voglia davvero commettere l'errore di sottovalutare, e non tenere in considerazione la voce dei Comitati di Quartiere. Che sono una parte (certo non esaustiva, ma una parte importante) del tessuto cittadino e che più da vicino hanno conosciuto, visto e subito sulla propria pelle e sui muri delle proprie case l'impatto devastante dell'alluvione. Siamo stati, siamo tutt’ora e saremo in futuro sempre presenti, vicini e attivi nei confronti dei territori che rappresentiamo per rispetto di tutti i residenti che ci hanno votato”, conclude Valmori.