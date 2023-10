Alluvione, la Camera di commercio stanzia 1,2 milioni di euro a supporto di 488 imprese

A poco più di una settimana dalla chiusura del bando “Resistere” sono 488 le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini, danneggiate dalle alluvioni di maggio, che hanno già ricevuto i 2.500 euro di contributo a fondo perduto per la ripartenza, per un totale di 1.220.000 euro erogati.

“Ringrazio ancora una volta la giunta che ha condiviso e approvato queste misure di sostegno e anche gli uffici camerali che hanno lavorato alacremente per erogare nel più breve tempo possibile i contributi alle imprese danneggiate dalle alluvioni di maggio – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare per aiutare i territori nella ripartenza e in generale nello sviluppo dei territori, per questo già la prossima settimana insieme alla giunta valuteremo nuovi interventi”.

Di queste 488 imprese 407 sono micro, 66 piccole e 15 di medie dimensioni, mentre 211 sono individuali, 125 società di persone e 152 società di capitali.

L’analisi dei settori di appartenenza conferma la prevalenza del settore commercio e ristorazione, con 175 imprese (oltre un terzo del totale), seguito dal manifatturiero con 84 e dalle costruzioni con 75. Le restanti richieste si dividono con una certa equità tra gli altri settori. Le imprese iscritte all’albo artigiani, trasversali a più settori, sono 214, circa il 44% del totale. L’analisi delle sedi aziendali conferma che la quasi totalità delle richieste arriva da imprese della provincia di Forlì-Cesena, in tutto 464: 276 sono nel comune di Forlì e 101 in quello di Cesena. La distribuzione delle rimanenti imprese conferma l’omogeneità della distribuzione territoriale e comprende sia i territori collinari, sia quelli marittimi. È ancora attivo l’intervento straordinario per le imprese che operano nel settore agricoltura, con sede legale e/o operativa nei territori colpiti dalle alluvioni di maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 800.000 euro.

L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto, destinato a quelle imprese che hanno stipulato un contratto di finanziamento garantito da Agrifidi Uno Emilia Romagna, fino a un importo massimo di 7.000 euro per prestiti a breve termine, fino a 12 mesi e fino a un massimo di 20.000 euro per prestiti di medio/lungo periodo, fino a 60 mesi. Le imprese possono presentare richiesta di contributo per nuovi finanziamenti garantiti ed erogati a partire dal 21 marzo 2023 e fino al 30 giugno 2024.