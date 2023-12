Alluvione, cosa non ha funzionato nelle ore prima del disastro: in commissione d'inchiesta le carenze della protezione civile

Come ha funzionato l'apparato della protezione civile di Forlì il 16 maggio scorso, nelle drammatiche ore precedenti all'alluvione, quando ormai era evidente che l'emergenza sarebbe diventata critica? Dalla commissione speciale d'indagine del Consiglio comunale è emerso che non tutto funzionò quel giorno. Ed è stato aspro il dibattito nella seduta di martedì pomeriggio, tanto che il presidente della commissione, il capogruppo di Forza Italia Lauro Biondi, a un certo punto si è rivolto al consigliere Matteo Zattoni (Pd): “Stai accusando qualcuno di omicidio premeditato?”, ricevendo dal consigliere dem un ruvido “Stai attento alle parole che usi”.

Mancava l'unico addetto della protezione civile per 15 Comuni

La seduta è stata tutta dedicata all'audizione del funzionario comunale Marcello Arfelli. E dall'audizione è emerso quello che il consigliere della lista civica di maggioranza 'Forlì cambia' Loris Ceredi ha definito “un quadro sconvolgente”. E' emerso infatti, che Arfelli è l'unico dipendente comunale dedicato alla protezione civile non solo nel Comune di Forlì, ma per tutti i 15 Comuni dell'ex Unione dei Comuni. Un funzionario, tra l'altro, privo di reperibilità, ma che tuttavia la garantisce comunque per attaccamento al lavoro.

Cosa successe nelle ore prima dell'emergenza? Vennero applicati tutti i protocolli? E' quanto hanno chiesto i consiglieri comunali. Spiega Arfelli: “Io sono fuggito a casa salvare la mia famiglia. Il mio cellulare era sempre acceso e non ho mai fatto mancare il mio apporto, ma questo era limitato”, ha detto il funzionario, faentino e lui stesso alluvionato per due volte. Stessa sorte d'altra parte, per la sede di via Cadore - con le attrezzature e le sale operative della protezione civile – anch'essa finita sott'acqua nelle prime ore dell'alluvione.

Dura la critica di Elisa Massa, consigliera Pd: “Abbiamo appreso oggi che nell'evento alluvionale di maggio il servizio comunale di protezione civile era sguarnito. Ma è stato poi rafforzato il servizio? E' questo che un'amministrazione comunale ha il dovere di fare”. E l'opinione di Massa è che quel giorno non tutto ha funzionato: “Tante famiglie avrebbero potuto mettere in salvo i loro beni, l'auto per esempio. Ma perché non è stata fatta maggiore informazione, tramite i megafoni sulle auto della polizia locale per esempio? La gente si è svegliata la notte con l'acqua ai piedi. Tantissime famiglie non sapevano nulla di quello che stava succedendo”.

Biondi, da parte sua, ha contestato Massa dicendo di “fare propaganda politica”. Ma le fa eco Loretta Poggi, coordinatrice del comitato di quartiere San Benedetto e lei stessa alluvionata: “Molta della comunicazione non è stata fatta, servivano messaggi più mirati, forti e ripetuti. Coi passaggi della polizia municipale i danni sarebbero stati minori, più persone avrebbero preso precauzioni”. “La Polizia Municipale non si doveva limitare a fare quello che ha fatto, vale a dire posti di blocco alla zona rossa La polizia municipale avrebbe dovuto fare da supporto ai volontari e alle forze di protezione civile che venivano da fuori, che non sapevano dove andare”, è la critica che è arrivata da Loretta Poggi.

Critico anche Loris Ceredi, consigliere di 'Forlì Cambia': “Emerge un quadro sconvolgente, ma è un problema che viene da lontano, con responsabilità oltre la politica, che qualcuno ritiene di non avere, dato che alcuni dipendenti comunali ritengono di averne poca: una macchina comunale per l'emergenza deve funzionare anche se manca qualcuno”. Per Ceredi non è “colpa del politico, il politico non va nella gestione ordinaria”, ma “non è possibile che se manca il referente si debba gestire a vista quello che succede”.

Il piano di protezione civile non prevede il sormonto degli argini

Il piano comunale di protezione civile definisce aree di attesa, aree di ammassamento dei soccorsi e aree di accoglienza degli sfollati. Ma a quanto pare quella ripartizione lo scorso 16-17 maggio non sarebbe servita a niente: “Il piano non ha previsto azioni in caso di sormonto degli argini, non lo prevede nessun piano in Italia, e se questo avviene non c'è nessuna zona sicura in un contesto di pianura, e non rimane altro da fare che salire ai piani alti e mettere in salvo la propria vita”, ha detto Arfelli in commissione. Che poi ha ripreso: “E' stata un'emergenza al di sopra delle serie storiche mai registrate, è un evento a cui non eravamo preparati”.

Tuttavia, i consiglieri di opposizione hanno contestato la mancata applicazione dello stesso piano di protezione civile in più punti. Sempre Massa (Pd): “La funzione di soccorso all'inizio è stata delegata ai quartieri, dal pasto caldo alla brandina. Eppure i quartieri non sono inclusi nel piano di protezione civile tra i soggetti inseriti nella catena dei soccorsi. Chi erano allora i responsabili che dovevano intervenire? Dove sono avvenute le carenze? Si è fatto fronte all'emergenza in un modo troppo confuso. I quartieri sono formati da volontari, come è possibile che si sia tutto basato su di loro?”.

Altro affondo anche da Matteo Zattoni (Pd): “La sensazione è che il piano in più punti non sia stato attuato, per esempio per l'accoglienza degli sfollati il piano indica di usare le scuole, che essendo suddivise in aule garantiscono privacy e rispetto della dignità della persona. Invece è stato utilizzato il palazzo Sme (il palazzo di vetro in zona fiera, ndr) che pure non è citato nel piano tra gli spazi dedicati all'accoglienza: gli alluvionati erano tutti messi assieme nell'atrio senza privacy, mancava perfino un referente unico e per due notti sono state tenute le luci accese perché nessuno sapeva come spegnerle”. Sempre Zattoni: “E' mancata l'attuazione del piano di protezione civile. In mancanza dell'unico funzionario non è stato pensato di individuare un vice o una catena di comando: qualcuno deve risponderne”.

“Protezione civile ultima dei pensieri”

L'assenza di personale nell'ufficio di protezione civile, con un solo e unico dipendente del Comune di Forlì a disposizione di Forlì e di altri 14 Comuni è una vicenda che viene da lontano e coinvolge amministrazioni di centro-sinistra e di centro-destra. Nel 2011 la protezione civile venne accorpata al servizio Ambiente ed aveva due addetti nel comune di Forlì. Poi il peggioramento con l'Unione dei Comuni: “Nel 2014, nel passaggio del servizio all'Unione, erano previste 2 unità di personale di Forlì e altre 2 unità, il cui costo era sostenuto a percentuale agli atri 14 Comuni, ma è stato un modello che si è rivelato inefficace, con piccoli comuni sottodimensionati per personale”, sempre Arfelli.

“E' stato quindi istituito un tavolo tecnico che si riunisce tutti gli ultimi giovedì del mese e che porta avanti in modo unitario la tematica di protezione civile con i delegati dei comuni del territorio, è un momento prezioso dato che per alcuni comuni è l'unico momento in cui si dedicano alla protezione civile, che è l'ultima dei loro pensieri”, sempre Arfelli.

A commentare quest'aspetto Massimo Marchi, consigliere di Italia Viva: “Ci sono state delle carenze, fin dalla distribuzione dei sacchi di sabbia alla comunicazione ai cittadini, inutile raccontarci che tutto è andato bene. E' emerso inoltre che la protezione civile è l'ultimo dei nostri pensieri, ed è una constatazione grave. Se vogliamo sicurezza non possiamo che ci sia una persona sola a gestirla per Forlì e per tutti i comuni del circondario”.

"Non ci sono i verbali del Centro operativo"

Diverse le mancanze infine rilevate da Zattoni: “Fino al 13 novembre scorso il piano di protezione civile non era neanche pubblicato sul sito del Comune, c'erano gli allegati ma mancava il piano. L'ho fatto notare io e poi è stato inserito”. Ed ancora: “Abbiamo fatto richiesta, assieme al M5S, dei verbali del Coc (il comitato operativo comunale che doveva gestire l'emergenza, ndr). Ci è stato risposto che non sono stati redatti e che non era obbligatorio farli. Ma la città come fa a valutare l'operato dell'amministrazione e le decisioni prese in quelle ore senza i verbali, dov'è la trasparenza?”.

Ed infine un riferimento ad una presunta dichiarazione del sindaco Gian Luca Zattini su Rete4 su una vicenda che però non sarebbe mai emersa: “Il sindaco Zattini ha detto in tv che erano stati rotti appositamente degli argini per decomprimere la pressione sulla città... alcune zone sono state alluvionate rispetto ad altre? I cittadini hanno il diritto di saperlo”. Da qui lo stop al vetriolo di Biondi: “Stai accusando qualcuno di omicidio premeditato?”.

Infine Lauro Biondi (Forza Italia): “Oggi si è parlato tanto di protezione civile, ma la protezione civile è un organo nazionale che si sviluppa e dirama a livello regionale e che ha le capacità per intervenire. Poi, dopo tutto questo, c'è un referente comunale. A Firenze l'ufficio di protezione civile ha 27 addetti? Ma se non ci sono eventi particolare, cosa fanno? Chi deve far fronte a questi costi? Per questo la protezione civile è una struttura nazionale".