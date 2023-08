Alluvione, i timori dei residenti verso l'autunno: prevista un'assemblea pubblica anche alla Cava

Si svolgerà martedì alle 20 all’Anfiteatro del Parco Leopoldo Bertozzi della cava in Via Sillaro, un incontro del Comitato di Quartiere aperto a tutti cittadini nel quale condividere domande, problemi aperti e temi ancora irrisolti circa i fatti dell’alluvione del 16 e 17 maggio 2023. "L’incontro si rende utile e necessario - sottolinea Eleonora Visani, coordinatrice del quartiere Cava-Villanova - poiché come quartieri alluvionati siamo stati convocati come relatori alla Commissione speciale per l’alluvione che è stata costituita di recente dall’amministrazione comunale".

"Dopo l’impegno volontario dei primi mesi, a seguito di questo evento catastrofico - continua - dove abbiamo impegnato tutte le nostre forze per coordinare gli aiuti e gli interventi, tante sono ancora le preoccupazioni dei cittadini, soprattutto in vista della stagione autunnale. Ci preoccupano la situazione di ripristino e gli interventi di manutenzione straordinaria degli argini del fiume Montone e degli scoli consorziali che hanno tracimato allagando la zona a valle della via Emilia, Via Zignola, via Ghibellina, via rio Cozzi, Via rio Voltre, a Villanova ma anche via Cassirano, via Candiano, via Rio Molinaccio alla Cava. Senza dimenticare l’allagamento che è sopraggiunto dal quartiere Romiti in direzione Cava, giungendo fino alle strade principali di Viale Bologna, via Consolare, via Senio, Via Sillaro, via Tevere, solo per citarne alcune".

"Molti cittadini, inoltre, sono in attesa di avere comunicazioni in merito alle domande presentate per ricevere rimborsi, ristori e beni. Sarà nostra premura - conclude - prendere nota di tutte le richieste e le segnalazioni dei cittadini e presentarle alla commissione comunale che si svolgerà giovedì nella sede comunale. Sarà presente un rappresentante del neo Comitato vittime dell’alluvione. Chi non potesse partecipare può comunque inoltrare le sue esigenze all’indirizzo mail:quartiere10@comune.forli.fc.it".

Incontro anche per gli alluvionati di San Benedetto

Nella stessa giornata, a partire dalle 19, il comitato di quartiere Foro Boario San Benedetto incontrerà i residenti alluvionati di San Benedetto per raccogliere le istanze e condividere le richieste da presentare all'amministrazione nel corso dell'audizione in commissione speciale di giovedì. L'appuntamento si terrà al Parco della Pace di via Piave. Sarà presente anche Loretta Poggi, coordinatrice del quartiere 9 - Foro Boario San Benedetto.