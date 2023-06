Alluvione, Cgil e Sunia: "Condomini Acer con anziani e disabili senza luce e senza acqua calda"

"Nella giornata di oggi abbiamo segnalato ad Acer e al Comune di Forlì la preoccupazione per la situazione di alcune palazzine ancora fortemente compromesse dall’alluvione. Palazzine Acer dove si sta generando una importante criticità abitativa, sociale e socio sanitaria". Lo scrivono in una nota la segretaria delle Cgil di Forlì Maria Giorgini e il segretario di Sunia, il sindacato degli inquilini di Forlì-Cesena, Milad Basir.

"Dopo oltre un mese dagli eventi del 16 maggio - sollevano - nonostante le varie sollecitazioni da parte nostra per quanto riguarda gli sfollati e le politiche abitative, ancora sussistono situazioni in condomini del patrimonio pubblico dove gli assegnatari vivono un forte disagio. In certi condomini come quello in corso Garibaldi, via Autoparco e in via Aquileia e non solo, dove vivono persone disabili, anziani e persone vulnerabili, manca ancora la corrente elettrica e l’acqua calda. E’ una situazione inaccettabile dal punto di vista sociale e sanitario. Questi cittadini per la loro situazione fragile necessitano una risposta immediata da parte dell’amministrazione Comunale e dell’Acer".

"Occorre avere chiarezza sulle misure adottate e che si intendono adottare verso i condomini assegnatari - proseguono - a cui non risulta sia stata offerta una soluzione abitativa alternativa come anche occorre chiarezza rispetto agli interventi e alle tempistiche di ripristino delle funzionalità degli immobili e degli impianti. Urge anche verificare che sia stata adottata la moratoria del costo dell’affitto fino al riprestino della corrente elettrica e dell’acqua calda come anche fino alla riattivazione della funzionalità degli ascensori e in generale al ripristino completo degli immobili".

"Per questo abbiamo chiesto e riteniamo urgente un’analisi dettagliata e condivisa delle condizioni abitative degli alloggi di edilizia popolare di competenza interessati dalla recente alluvione di maggio 2023 - conclude la nota -. In ultimo riteniamo fondamentale rappresentare il grande impegno e la collaborazione fattiva fornita dai tecnici e da tutta la struttura Acer di Forlì-Cesena, ciò che oggi necessità è un diretto impegno da parte della proprietà degli immobili in merito agli interventi da adottare con urgenza e la presa in carico dei cittadini che vi abitano da parte dei servizi sociali comunali".