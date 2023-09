Alluvione, ciclo di incontri istituzionali per il Comitato Unitario Vittime del fango: "Obiettivo definire un piano di azione comune"

Serie di incontri istituzionali per il Comitato Unitario Vittime del fango. Il primo si è svolto mercoledì con il sindaco Gian Luca Zattini, mentre venerdì la presidente Alessandra Bucchi è stata in audizione alla Commissione Territorio e Ambiente della regione Emilia Romagna per continuare a raccontare e perorare le cause degli alluvionati. "Due questioni cardine hanno caratterizzato gli incontri - premette Bacchi -: quello del censimento dei danni causati dagli eventi del 16-17 maggio e del loro risarcimento e la preoccupazione crescente dei cittadini rispetto a futuri eventi di pioggia come quelli che nella mattina del 15 settembre hanno purtroppo riproposto per poche ore di pioggia allagamenti e danni alle abitazioni di tanti cittadini".

"Nella gradita occasione del primo incontro ufficiale con il sindaco, con il quale si spera di poter attivare un percorso virtuoso, caratterizzato dalla costituzione di un tavolo permanente di concertazione e di informazione alla città, assieme alle parti sociali dei lavoratori e delle imprese, il Comitato ha inoltre proposto all’amministrazione forlivese un modello di autocertificazione ed adesione al fondo donazioni incentrato sulla equità e sulla quantificazione dei danni subiti", viene spiegato.

"Infine si è sottolineata la preoccupazione crescente per il ripristino delle condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio ferito ed indebolito dalle esondazioni di fiumi e canali e dalla distruzione delle condotte fognarie di alcune zone della città (nelle vie del Quartiere Romiti sono ancora in atto lavori di rifacimento delle condotte delle vie Locchi, Nervesa, Via Monte San Gabriele, via Cormons) - prosegue Bacchi -. Se un temporale di fine estate come quello del 15 settembre crea ulteriori allagamenti, tra l’altro proprio nelle aree precedentemente interessate dall’alluvione, cosa potrà accadere con le piogge autunnali?", è l'interrogativo.

Durante l’audizione presso la Commissione Territorio ed Ambiente della Regione, a cui si è partecipato con altri Comitati di Cittadini della Regione, il presidente del Comitato Alessandra Bucchi ha sostenuto “che tutti i fondi donati debbano essere erogati direttamente agli alluvionati e non attribuiti a metà con gli enti locali come sostenuto dal progetto di legge regionale” mentre ha anche chiesto “che vengano rimborsati non solo chi ha rottamato i veicoli, ma anche chi ha speso soldi per ripararli”.

"Il Comitato Unitario Vittime dell’Alluvione - prosegue Bucchi - concorda invece sulla necessità di destinare una parte dei 47 milioni delle donazioni a disposizione per le famiglie disagiate e ha particolarmente gradito la disponibilità della Commissione Ambiente e Territorio a verificare sul territorio lo stato di ripristino delle condizioni di sicurezza idrogeologica delle aree alluvionate, nella speranza che possa concretizzarsi a breve, comunque prima delle grandi piogge autunnali. Il comitato concluderà il suo iter di incontro con le istituzioni incontrando lunedì il presidente della Provincia di Forlì-Cesena e martedì 3 ottobre alle ore 20,30 nella sala di Federconsumatori Bruno Pizzica di va Pelacano 12, i coordinatori dei quartieri per fare il punto della situazione.

"Al termine del percorso con i vari livelli istituzionali il Comitato promuoverà quindi un confronto con le associazioni dei lavoratori e delle imprese per definire un piano di azione comune al fine di ottenere in maniera più equa e veloce possibile i risarcimenti dovuti e i progetti di messa in sicurezza di un territorio che ha necessità ormai evidenti di ingenti investimenti mirati a temperare gli effetti del cambiamento climatico in atto e a migliorare gli attuali sistemi di allarme e Protezione Civile", conclude Bucchi.