Alluvione, la commissione consiliare d'indagine incontra i comitati di quartiere per fare il punto

A Forlì entra nel vivo dei lavori la Commissione consiliare d'indagine e studio sull'emergenza alluvione, convocata per giovedì prossimo per ascoltare i rappresentanti dei comitati di quartiere e del comitato delle vittime del Fango. La commissione, nominata all'unanimità nel Consiglio comunale dello scorso 27 luglio per approfondire cause e conseguenze dell'evento calamitoso del 16 maggio e per ristorare i cittadini, tornerà quindi a riunirsi quindi per la seconda volta il 24 agosto alle 16.15 del pomeriggio.

Al suo 'debutto', il 4 agosto scorso, si è proceduto alla nomina di Lauro Biondi, capogruppo di Forza Italia, a presidente, mentre per la prossima settimana sono stati convocati in audizione anche i coordinatori dei Comitati territoriali di quartiere e il presidente del Comitato delle Vittime del fango, Alessandra Bucchi. Tre sono quindi i punti all'ordine del giorno dei lavori: comunicazione del presidente, incontro/audizione con i Comitati di quartiere interessati dall'alluvione e il Comitato Unico Vittime del Fango di Forlì; infine "Varie ed eventuali". I lavori si svolgeranno inoltre alla presenza dei dirigenti dei servizi interessati. (fonte: agenzia Dire)