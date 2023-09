Alluvione, commissione per la legge per le emergenze. La richiesta: "Risorse anche per chi ha subito danni all'auto"

Istituzioni e comitati apprezzano il progetto di legge proposto dalla giunta che prevede oltre 50 milioni di euro (tra donazioni e fondi propri regionali) a sostegno delle popolazioni colpite dalle emergenze 2023 (alluvione, grandinate di luglio, granchio blu). E' quanto è emerso dall'audizione avvenuta nel corso della commissione Territorio e Ambiente presieduta da Stefano Caliandro. "Abbiamo deciso di fare un'audizione sul provvedimento di legge il cui iter di approvazione vogliamo che sia veloce", spiega Caliandro che sottolinea come "ascoltiamo i comitati che hanno fatto richiesta per permettere ai relatori e ai consiglieri di valorizzare il loro lavoro. Come commissione abbiamo già fatto un sopralluogo nel ravennate, ne faremo un altro nel bolognese e siamo a disposizione di tutti i territori che ce lo chiederanno".

"Con questo provvedimento vogliamo sostenere le popolazioni dell'Emilia-Romagna danneggiate da queste emergenze, è un lavoro che tiene insieme solidarietà e risorse pubbliche, speriamo che ottenga l'unanimità al momento del voto in Assemblea legislativa, abbiamo deciso di approvare la legge in tempi brevi, ma non abbiamo rinunciato ad ascoltare comitati e enti locali perché non abbiamo la pretesa di avere la risposta a tutto", spiega la relatrice di maggioranza Manuela Rontini (Pd), mentre il relatore di minoranza Andrea Liverani (Lega) invita ad ascoltare le parti sociali perché "questi soldi devono arrivare a voi: grazie per i suggerimenti che ci darete. Concordo con la collega Rontini quando dice che dobbiamo votare in maniera unanime questo provvedimento, ma dobbiamo ascoltare voi perché voi ci dovete dire dove vanno a finire questi soldi. Per evitare che ci siano altri eventi come quello di maggio bisogna anche ricominciare a pulire il territorio e i fiumi. Sicuramente l'alluvione è stato un fatto eccezionale, ma bisogna ricordarsi che bisogna curare il territorio".

"Noi alluvionati conosciamo bene il territorio, per questo è molto importante essere ascoltati dalla Regione e quindi ringraziamo per questa audizione - le parole di Alessandra Bucchi (Comitato vittime del fango di Forlì) -. E' importante intervenire a sostegno di chi ha perso l'automobile, per questo occorre che ci siano risorse anche per chi ha subito danni all'auto e non solo per chi ha dovuto rottamare il mezzo". Alle osservazioni di sindaci e comitati ha replicato l'assessore Paolo Calvano: "E' utile il confronto con chi ha vissuto in prima fila l'alluvione, ora siamo tutti impegnati nella ricostruzione. Visto che le imprese hanno fatto di tutto per non chiudere, sono rimaste molte risorse che erano stati stanziati per la cassa integrazione: abbiamo chiesto al governo di poter utilizzare le risorse non utilizzate per la cassa integrazione per la ricostruzione. Ringrazio tutti quelli che hanno fatto delle donazioni: sono stati tanto generosi, forse vuol dire che siamo riusciti a farci voler bene. Per rispetto a tutti e a loro in particolare dobbiamo essere molto precisi nella rendicontazione".