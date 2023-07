Alluvione, al Comune donazioni per oltre un milione di euro: "Non abbiamo speso niente, aspettiamo lo Stato"

Un milione e 60 mila euro. E’ quanto arrivato, grazie alla generosità di tanti, sul conto corrente attivato dal Comune di Forlì a seguito della raccolta fondi attivata dopo l’alluvione che ha colpito la città nella notte del 16 maggio. A queste risorse si aggiungono gli oltre 34 mila euro destinati ai centri estivi per le famiglie alluvionate e i 500 mila euro per il Parco urbano. A darne conto è l’assessore al Bilancio, Vittorio Cicognani, in risposta ai question time presentato dal Movimento 5 Stelle nel corso del Consiglio comunale.

“Una cifra consistente della quale, al momento, non abbiamo speso niente - ha precisato Cicognani -. Stiamo raccogliendo tutte le informazioni necessarie per arrivare alla conta dei danni, e ci siamo resi conto che le famiglie interessate dai danni alluvionali sono meno di quelle preventivate e quindi, speriamo, riusciremo a soddisfare tutte le richieste arrivate”.

Il Comune è in attesa di ricevere iindicazioni sui fondi raccolti nel corso del concerto che si è tenuto al Campovolo di Reggio Emilia per la Romagna alluvionata, pari a un totale di circa 50 milioni di euro.

“Capiamo tutte le difficoltà - ha detto Cicognani - ma siamo in una situazione strana. La nostra idea è di aspettare le indicazioni dello Stato, a partire da chi ha organizzato il concerto a Reggio Emilia, tenendo in conto i fondi della Regione Emilia-Romagna provenienti dalle donazioni. L’auspicio è che i circa 47 milioni la Regione li dia ai Comuni per aiutare le famiglie per risolvere tante problematiche. Stiamo preparando una proposta articolata e la proporremo nella costituente Commissione".