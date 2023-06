Alluvione, Confindustria incontra il prefetto Corona e i sindaci Zattini e Lattuca: "Chi ha perso tutto merita risposte"

La delegazione Forlì-Cesena di Confindustria Romagna, presieduta dal vicepresidente Giovanni Giannini, ha incontrato nella sede di Forlì dell'associazione il prefetto di Forlì-Cesena, Antonio Corona, il presidente della Provincia e sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, e il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, per un confronto sul post alluvione. "Abbiamo ringraziato le istituzioni per il lavoro che è stato fatto nel picco dell’emergenza, gestendo situazioni straordinarie e imprevedibili - ha raccontato Giannini -. A loro abbiamo ribadito l'urgenza di procedere ora con la ricostruzione dei territori colpiti, che deve partire immediatamente. È necessario quindi nominare senza ulteriori indugi un commissario dotato di adeguate risorse per affrontare non solo la fase ricostruttiva, ma anche la costruzione di opere nuove per mettere in sicurezza il territorio e le comunità. La nostra associazione conta 130 imprese colpite, con oltre 200 milioni di danni subiti: numeri che meritano risposte e soluzioni in tempi rapidi, senza nodi burocratici. Così come meritano risposte precise tutte le persone che in questa vicenda hanno perso tutto, e a cui va il nostro primo pensiero".

“Come già avuto modo di osservare in altre occasioni – ha rappresentato il prefetto della provincia di Forlì-Cesena, Antonio Corona - questa situazione è assai diversa da quella determinata da terremoti o nevicate, nel senso che la pioggia può arrivare in qualsiasi momento, anche d’estate, e abbattersi su un territorio già fortemente colpito, come quello romagnolo. Da qui, tra le priorità d’intervento, la necessità quanto prima di “rinforzare” il territorio e rendere assai meno vulnerabile il sistema della viabilità al fine di evitare il ripetersi di quanto avvenuto. In tale priorità rientra ovviamente anche la messa in sicurezza dei corsi d’acqua. Ciò che infatti ha creato maggiori problemi è stato da una parte l’esondazione di questi ultimi, dall’altra le numerose frane e interruzioni stradali.”

“Questa situazione di stallo - commenta il presidente della Provincia di Forlì-Cesena e sindaco di Cesena, Enzo Lattuca - sta diventando insostenibile. Il Governo continua a non fornire risposte in relazione all’erogazione delle risorse necessarie a famiglie e imprese, e alla nomina di un Commissario. Nel corso di queste settimane, dopo aver affrontato la fase più acuta dell’emergenza, il nostro territorio è ripartito con le proprie forze e sulla base delle somme stanziate dalla Provincia e dai singoli Comuni per gli interventi di messa in sicurezza, ma senza le risorse statali non potremo aiutare le persone e le imprese danneggiate, e neppure intervenire sulle infrastrutture stradali e sul ripristino dei corsi d’acqua con interventi necessari. Molti cantieri sono già stati aperti ma non abbiamo i soldi per portarli a termine da soli, abbiamo bisogno di risorse da parte del Governo.”

“In questa fase, le urgenze sono due. Da un lato ci sono le risorse, che devono arrivare in tempi certi e con modalità semplici e dirette. Serve prontezza nei ristori sia agli enti locali che alle famiglie. Ci sono alcuni Comuni, soprattutto quelli più piccoli, che sono molto esposti dal punto di vista finanziario e rischiano il peggio – aggiunge il sindaco Zattini - Dall’altro ci sono gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle vie fluviali, dei fossi e dei canali consorziali. Anche su questo fronte bisogna agire con rapidità e metodo, nella consapevolezza che qualcosa è cambiato e che è compito delle istituzioni ridisegnare la politica dei corsi d’acqua e dei canali emiliano romagnoli alla luce del grave dissesto idrogeologico che minaccia l’intera regione.”