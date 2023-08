Alluvione, confronto tra i sindaci di Forlì e Ravenna: appuntamento a Borgo Sisa

È stato spostato da lunedì 7 a mercoledì 9 agosto l’incontro a Borgo Sisa per un confronto sulla situazione post alluvione, in particolare con un approfondimento sul fiume Ronco, programmato dal Comune di Ravenna e il Comune di Forlì, in collaborazione con il Consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli e il Quartiere 5 di Forlì. L’appuntamento sarà alle 20.30 al campo sportivo di Borgo Sisa, via Zisa 31, alla presenza del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, di Piero Tabellini responsabile area Romagna del Settore sicurezza territoriale e protezione civile Regione Emilia-Romagna, di Stefano Francia del Consorzio di bonifica della Romagna, di rappresentanti dei Consigli territoriali di San Pietro in Vincoli e del Quartiere 5 di Forlì, di tecnici del Comune di Ravenna.