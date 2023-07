Alluvione, il consiglio comunale approva la commissione speciale tra tensioni e polemiche

Nasce tra tensioni e divisioni politiche, in consiglio comunale, la Commissione speciale per l'alluvione, sulla base del testo presentato dalla presidente, Elena Morra, in merito all’ordine del giorno discusso nella seduta di lunedì del consiglio comunale. Un testo che contiene le richieste avanzate al Governo dopo quanto avvenuto a seguito dell'alluvione che ha flagellato la città. Approvato a maggioranza con ben 5 emendamenti presentati, e non passati, dal consigliere Federico Morgagni del gruppo consiliare di Forlì e Co, in merito alla tariffazione agevolata, alle tariffe di gas, acqua e luce a carico delle famiglie alluvionate.

"Abbiamo cercato di trovare la soluzione più condivisa su questo ordine del giorno - la posizione di Soufian Hafi Alemani, capogruppo del Pd -. Oggi istituiamo la commissione che ha al centro le richieste dei cittadini perché abbiamo la necessità di ricomporre le richieste dei cittadini. Per una mappatura dei casi do ogni singola famiglia non basta il Cas che non tiene conto delle richieste e delle esigenze. Abbiamo cercato di trovare una soluzione la più condivisa su un ordine del giorno fondamentale per la città. Oggi istituiamo una commissione che ha al centro le richieste dei cittadini, ma per una mappatura dei casi di ogni singola famiglia non basta il Cas che non tiene conto delle richieste e delle esigenze".

"Non eravamo d'accordo sugli emendamenti presentatati - precisa il consigliere Pd Jacopo Zanotti - ma è nelle prerogative del collega Morgagni ed è un fatto di democrazia".

Soddisfatto della discussione Elio Dogheria, della lista Forlì Cambia. "Il lavoro fatto è stato utile e nella Commissione affronteremo i temi pratici".

La commissione, secondo i consiglieri di maggioranza Lauro Biondi (Forza Italia) e Albert Bentivogli (Lega) sarà la sede deputata a raccogliere le istanze e a fornire le risposte ai cittadini.