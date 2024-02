Alluvione, Consiglio comunale unanime su ripiano debiti fuori bilancio

Il Consiglio comunale di Forlì vota unanime una serie di delibere per il "Riconoscimento di legittimità e ripiano debiti fuori bilancio tramite applicazione di somme riconosciute dallo Stato per ordinanza della struttura commissariale". Ma è sulla battuta-invito dell'assessore Vittorio Cicognani ai consiglieri del Partito democratico affinché "questa volta non votino contro" che innesca la reazione del capopruppo del Partito democratico Soufian Alemani. Che annuncia sì voto favorevole del suo gruppo per le somme fuori bilancio riconosciute dalle ordinanze della struttura commissariale, ma che solleva la necessità di "accompagnare fino in fondo tutti, cittadini e imprese, affinché ricevano i rimborsi al 100%".

"Siamo a febbraio e tra qualche mese celebreremo il triste anniversario del grave evento che ha colpito la Romagna e Forlì - osserva Alemani - ma la verità è che i privati oggi hanno visto riconosciuto nulla di più che l'iniziale contributo ed è una situazione che deve portarci a comprendere perché solo 13 pratiche siano state trasmesse al Comune tramite la piattaforma Sfinge. È evidente come cittadini e imprese hanno ora la necessità di riproporre situazioni di confronto anche sulle modalità delle richieste di risarcimento".

Sollecitato, interviene l'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta per rassicurare sulla predisposizione di un ufficio da parte dell'amministrazione per gestire le richieste di rimborsi che "a breve verrà potenziato". L'ufficio dunque "è presente e sta già supportando le pratiche che stanno arrivando e chi ne ha necessità". Infine, si rinvia in commissione la mozione del Movimento 5 stelle per pene certe e più severe a chi maltratta gli animali. (Fonte Dire)