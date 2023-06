Alluvione, continuano i lavori di risanamento sui fossi. Completata alla Cava la pulizia delle fognature

Non solo pulizia delle strade e delle fognature. Ma anche quella dei fossi di scolo delle strade, anche per prevenire eventuali allagamenti in caso di forti nubifragi. Sono già stati eseguiti interventi in via Cava, Perlasca Giorgio, Rio Cozzi, San Lazzaro, Cavallina, Candiano, Cassirano e Zignano, mentre sono in esecuzione interventi in via Ghibellina, anche su tratti privati e vicinali, e via Rio Molinaccio. Nei prossimi giorni sono previsti interventi in via Rio Fontella, via Consolare, via Padulli, via Dei Molini, via Firenze, via Guado Paradiso, via Mazzacavallo e via Della Macina.

Per quanto riguarda la pulizia di pozzetti e fognatura, aggiorna il sindaco Gian Luca Zattini, "tutta la zona di Villanova e della Cava è stata ripulita dagli auto spurghi gestiti da Hera e ripassata dagli auto spurghi gestiti dal Comune di Forlì. Sono state fatte e rifatte, anche su chiamata: viaCassirano (tratto vecchio), via Rigossa, via Venetena, via Marecchia, via Marano, via San Marino, via Rio Cozzi civico 28, via Zignola dal civico19 al civico 25 e via Virgilio al civico10. Inoltre, in settimana verrà riasfaltato il sottopasso di via Zignola, che è stato continuamente monitorato e manutenuto durante il mese scorso".