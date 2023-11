Alluvione, i danni all'archivio comunale: all'inceneritore 310 tonnellate di documenti e 39mila libri della biblioteca

Più della metà dei documenti e dei beni culturali archivistici conservati nel deposito comunale di via Asiago, devastato dall'alluvione dello scorso 16-17 maggio sono andati completamenti persi e già avviati allo scarto, cioè alla distruzione all'inceneritore di Hera. Il bilancio dell'effetto dell'ondata di acqua e fango nel deposito che si trovava nel quartiere Cava a poche centinaia di metri dal fiume Montone è emerso in risposta a un question time nel consiglio comunale di lunedì pomeriggio proposto dal Partito Democratico.

Nel deposito di via Asiago l'acqua ha superato i 3,5 metri di altezza, devastando con la sua furia il patrimonio, in gran parte cartaceo, custodito all'interno. Parte di questo è stato preso in carico dall'Orogel, la grande azienda cesenate dei surgelati che “si è resa disponibile a ospitare gratuitamente tali beni ammalorati nei frigoriferi del suo stabilimento di Pievesestina”, spiega il question time del Pd. Tuttavia, sempre i consiglieri dem specificano che “a partire dal primo settembre, per il mantenimento dei beni ammalorati nei suoi frigoriferi, Orogel richiede al Comune di Forlì i soli costi del consumo energetico, senza conteggiare quelli dei servizi collaterali forniti, con un importo mensile di 4.950 euro al mese oltre IVA al 22%”.

“Come mai dei costi straordinari per i beni ammalorati non si è fatto carico il Ministero della Cultura?”, ha domandato nella sua relazione il consigliere Pd Matteo Zattoni. All’interno del Deposito era custodito un vasto patrimonio culturale, composto fra l’altro da beni archivistici comunali dell’Archivio comunale di Forlì, da beni bibliotecari della Biblioteca comunale “Aurelio Saffi” e da beni del patrimonio storico-artistico museale.

L'assessora agli Affari generali Maria Pia Baroni ha risposto che non era stato coinvolto il ministero perché “da Orogel era emerso inizialmente che avrebbero conservato i beni a titolo gratuito e il ministero non aveva disposto interventi, ritenendo la messa in sicurezza già garantita”. E, prosegue Baroni, solo “successivamente è stato chiesto da Orogel un corrispettivo mensile, comunque finanziato con fondi statali in quanto rientrano tra gli atti di somma urgenza”.

Quindi i dati di cosa è andato irrimediabilmente perso. L'assessore alla Cultura Valerio Melandri stima nel 59% dei circa 65mila volumi e periodici della biblioteca lì depositati quanto è andato perso dal punto di vista bibliotecario: “Di quanto è rimasto 14mila documenti sono stati messi in sicurezza e in parte stanno per rientrare nella sede del Palazzo del Merenda, 12mila volumi non hanno subito danni e sono stati già messi in un nuovo deposito. Di quanto ammalorato è stata già richiesto e concesso dalla Soprintendenza archivistica lo scarto. Di alcuni periodici c'era copia digitalizzata, mentre gran parte di questo materiale è in altre biblioteche in Romagna o presente a livello nazionale”.

Per quanto riguarda invece gli archivi amministrativi del Comune, continua Baroni, sono andati distrutti il 55% del totale. Dei 5.400 metri lineari di scansie di documenti, 2.400 sono stati messi in sicurezza nei frigoriferi Orogel, mentre 3.000 metri, per un totale 310,8 tonnellate di documenti sono andati in distruzione mediante incenerimento nell'inceneritore Hera, con l'ok della Soprintendenza archivistica regionale. Da questi numeri, conclude Zattoni “capiamo l'enormità del danno subito dal nostro patrimonio, oltre il 50% dei beni lì conservati è andato distrutto, è un danno gravissimo alla nostra memoria”.