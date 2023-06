Alluvione, dall'Unione Europea oltre 60 milioni di euro per l’agricoltura nelle aree colpite

“Non possiamo che essere grati all’Unione europea per una prima risposta concreta e rapida a favore dell’agricoltura delle aree della Romagna colpite dall’alluvione”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, soddisfatto per la proposta della Commissione europea al Comitato per l'organizzazione comune mercati agricoli degli Stati membri di un pacchetto di aiuti straordinari da 330 milioni per gli agricoltori, con 60,5 milioni di euro per l'Italia che potranno essere triplicati con contributo nazionale. Risorse europee dal fondo di crisi della Politica agricola comune.

Si tratta, spiega, di “risorse destinate al sostegno delle imprese agricole colpite dall’alluvione. L’obiettivo della scelta della Commissione è chiaro e apprezzabile: quello di andare nella direzione di collegare efficacemente gli interventi di emergenza con quelli della ripartenza”. "È un primo stanziamento importante, ma servono altre risorse. Da questo punto di vista sarebbe importante che il Governo cofinanziasse questo fondo - conclude -. Si tratta di risorse già a disposizione, che verranno erogate alle imprese entro i prossimi mesi".