Alluvione, tutti i numeri dell'emergenza in provincia: eccezionale dispiegamento di uomini e mezzi

È di portata eccezionale il dispositivo di mezzi e risorse, anche volontarie, dispiegato nelle ultime ore per far fronte alle esigenze dei cittadini, specie anziani e vulnerabili, anche con esigenze sanitarie. Al momento, nella provincia di Forlì-Cesena, sono complessivamente impegnate 346 unità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con 309 interventi attuati sin dall’inizio dell’emergenza, 20 dei quali soltanto nella giornata di giovedì e 72 ancora in corso. Non solo. Sono 8 i velivoli interforze, cui si aggiungono ulteriori 2 elicotteri dei Vigili del Fuoco, che giovedì hanno consentito, tra l’altro, di raggiungere le zone più isolate al fine di evacuare quasi 80 residenti, tra cui 4 anziani, 1 neonato e 2 donne con esigenze sanitarie.

In serata si è svolta la quotidiana riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi, costituito al Palazzo del Governo, alla presenza del prefetto Antonio Corona, dei comandanti territoriali delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, dei sindaci e deii rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Esercito, dell’Aeronautica, del Soccorso Alpino, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, della Provincia, dell’Anas, dell’Ausl Romagna, del 118 e dei gestori dei servizi essenziali.

Sono numerose le istanze rivolte al tavolo da parte dei sindaci per l’individuazione di misure finalizzate a garantire l’incolumità e a soddisfare le esigenze della popolazione locale e la ripartenza delle attività economiche e produttive che, anche grazie al lieve miglioramento delle condizioni meteorologiche, nelle ultime ore, si stanno via via riorganizzando. In tal senso, il prefetto ha assicurato la piena disponibilità di tutte le componenti impegnate nella gestione dell’emergenza, come dimostrano i numerosi interventi finora coordinati per assicurare i primi soccorsi alla popolazione e ripristinare, nell’immediatezza, i collegamenti tra varie frazioni del territorio isolate per effetto di frane, smottamenti e rottura degli argini dei fiumi.

Gli interventi previsti

Ulteriori interventi con gli elicotteri saranno effettuati giovedì mattina per far affluire derrate alimentari e acqua al Comune di Tredozio e alla frazione di San Benedetto in Alpe di Portico. Un particolare intervento è stato poi organizzato e concordato con il Centro Operativo Comunale di Forlì, al fine di ripulire i detriti di fango nel quartiere San Benedetto e ripristinari la funzionalità di una cabina strategica della rete elettrica che alimenta numerose abitazioni e attività commerciali. Quanto alle unità di volontari impiegati, 112 sono quelle appartenenti al coordinamento provinciale di Forlì-Cesena, cui si aggiungono 61 unità provenienti da Associazioni nazionali di protezione civili mobilitate dal Dipartimento di protezione civile, in appoggio ai Vigili del Fuoco, e 36 unità provenienti dalle Colonne mobili regionali.

Viabilità

Gli sforzi finora avviati hanno consentito la riapertura, in tempi rapidi, delle principali arterie stradali di collegamento per consentire il flusso veicolare, specie dei mezzi preposti al trasporto di beni essenziali. E’ stata riabilitata alla circolazione la A14, nel tratto Forlì-Faenza, attraverso la disponibilità della sola carreggiata nord, che tuttavia sarà chiusa dalle ore 21 alle ore 6 nei prossimi giorni per lavori di ripristino del manto stradale. Permane, invece, la chiusura della carreggiata sud. È stata riaperta al transito anche la tangenziale 726 di Cesena, ad eccezione del tratto tra l’uscita 3 e l’uscita 5 (all’altezza della galleria Le Vigne), nonché il sistema tangenziale di Forlì, 727 e 727-bis. Sulla SS 3-bis Tiberina (E45) è attivo un doppio senso di circolazione sulla carreggiata sud tra Sarsina e Quarto. La Statale 67 è percorribile fino al chilometro 171, nel territorio di Dovadola, a causa di una importante frana che ne impedisce il transito fino a Rocca San Casciano. La Sala Operativa del Centro Coordinamento Soccorsi risulta, senza soluzione di continuità, aperta h 24.