Alluvione, il dato definitivo: sono 3.076 le famiglie colpite che hanno ottenuto il contributo di immediato sostegno

Sono 3.076 le domande di contributo di immediato sostegno (Cis) presentate dalle famiglie forlivesi colpite dall'alluvione. E' il dato definitivo esposto nella commissione speciale d'inchiesta sull'alluvione del Consiglio comunale, che si è riunita oggi pomeriggio, martedì. Il 'Cis' è stata la misura più veloce ad essere istituita e prevede un acconto di 3.000 euro senza alcuna rendicontazione delle spese, che possono arrivare a saldo a 5.750, quando si presenta la documentazione, vale a dire entro il 31 dicembre prossimo (5.000 euro di contributo massimo e 750 euro per le perizie).

Il dato può essere preso per indicare il numero di nuclei famigliari danneggiati dall'alluvione, anche se non è, però, comprensivo di tutti: sono escluse dal contributo, infatti, le famiglie che hanno avuto danni solo alle pertinenze (garage e cantine) e non all'abitazione, sono escluse le seconde case, mentre per le case in affitto l'inquilino può fare domanda di contributo solo se autorizzato dal proprietario di casa, che può chiedere lui per sé la concessione del Cis. La scadenza per fare la domanda di questo sostegno era il 30 agosto scorso, mentre il Comune aveva tempo fino a ieri, il 30 ottobre, per inoltrare la domanda alla Struttura del Commissario Straordinario per il pagamento (circa 2.500 le richieste già liquidate).

E qualche cittadino, che ha speso meno di 3.000 euro per i ripristini si è fatto già vivo in Comune per restituire la parte eccedente del contributo. Lo ha segnalato in commissione la consigliera Elisa Massa (Pd): “Ci sono delle persone molto oneste che hanno ricevuto il contributo di tremila euro, ma ne hanno spesi meno e vorrebbero restituirne una parte”. Tuttavia “si sono informati come fare e hanno ricevuto risposta che gli uffici non sanno come procedere a incassare queste somme”. Ed ancora: “Così non incentiviamo il comportamento onesto e giusto dei cittadini”.

A rispondere al quesito è Rosella Ibba, dirigente del Servizio Sportelli Informativi e Servizi Demografici: “Le somme eccedenti si devono restituire, la questione riguardava se andavano restituiti al Comune o alla Struttura commissariale. Ora è stata risolta indicando l'Iban su dove effettuare la restituzione”. Tuttavia per Ibba è prematuro: “Bisogna aspettare i termini della domanda di saldo, che è aperta fino al 31 dicembre, sia chi è andato oltre all'acconto, sia chi non ha raggiunto quella spesa, deve rendicontare le spese sostenute. Anche a coloro che non si propongono per la restituzione dell'eccedenza, in ogni verrà loro richiesta”, al termine dell'esame della rendicontazione.

Intanto stanno affluendo in Comune le domande di saldo (i duemila euro aggiuntivi e i 750 euro di perizie): “Ad oggi sono 472 domande di saldo, ne arrivano circa un centinaio alla settimana”, fa sapere Ibba. La scadenza per presentare domanda di saldo e presentare il rendiconto effettivo delle spese è fissato al 31 dicembre.