Alluvione, delusione a San Benedetto per l'operazione straordinaria di pulizia: "Ecco cosa non ha funzionato"

"Nessuno si aspettava le strade tirate a lucido come nei film di Harry Potter, con un colpo di bacchetta magica, ma i commenti dei residenti non sono benevoli, rispetto al roboante annuncio di “ristabilire completamente il decoro” dei volantini informativi recapitati nelle case". Arriva per voce di Loretta Poggi, coordinatrice del Quartiere 9 Foro Boario - San Benedetto, il malcontento degli alluvionati del quartiere San Benedetto dopo l'intervento di pulizia straordinaria svolto mercoledì sera.

"Spiace raccogliere dai cittadini e dalle cittadine residenti nelle strade colpite dall’alluvione di maggio, la delusione delle aspettative sulle pulizie straordinarie della scorsa notte organizzate dal Comune di Forlì in collaborazione con Alea e Polizia municipale - prosegue Poggi -. Ristabilire il decoro non è soltanto togliere di mezzo i rifiuti ingombranti (peraltro non è che lo facciamo apposta per aver le strade sporche a buttar via il mobilio ammalorato), ma dopo quattro mesi e mezzo e una estate in mezzo alla polvere di fango, ci si aspettava forse una maggiore coscienziosità alla pulitura profonda delle strade e di marciapiedi, in alcuni punti ancora incrostati di fango, allo sgombero delle caditoie, alcune delle quali ancora otturate".

"Residenti nelle piccole strade laterali rispetto alle direttrici di via Isonzo e via Pelacano si dicono insoddisfatte del grado di pulizia dei loro tratti, perché la terra che si era raccolta lungo i bordi delle strade ora è semplicemente sparsa per tutto l’asfalto - attacca Poggi -. Quegli stessi residenti che in nome del tanto auspicato decoro hanno anche coscienziosamente liberato le strade dalle auto private per garantire lo spazio di manovra ai mezzi di pulizia. Insieme alla polvere si respira anche quella fastidiosa sensazione del danno e della beffa. Speriamo che vada meglio le prossime sere".