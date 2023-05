Dal gommone all'ambulanza fino all'acqua che arriva alle finestre: l'alluvione vista dai bimbi e disegnata

Il nuvolone che scarica grandi gocce di pioggia. Persone con le braccia alzate a chiedere aiuto. Persone trincerate in casa. L'acqua che arriva fino alle finestre. Ambulanze. Un gommone impegnato in una missione di salvataggio. E' l'alluvione vista dai bimbi di prima e seconda elementare della Scuola Don Oreste Benzi di Forlì, che, al ritorno in classe, hanno rappresentato in disegni durante il laboratorio di arte di questa settimana. A ciascuno è stato chiesto di ripercorrere l'esperienza dell'alluvione e di raccontarla con l'uso delle immagini, che sono state poi raccolte in un personale "libro dell'alluvione".

La proposta è stata raccolta da tutti con concitata partecipazione ed ha avuto un grande valore terapeutico: le paure e le preoccupazioni legate al dramma collettivo si sono dissipate a favore di una grande energia positiva. "Il disegno infantile porta il racconto dell'interiorità del bambino, che viene rappresentata senza freni - spiega Gloria Salvadori, specialista di arte, che ha ideato e condotto il progetto -. È un aiuto importante per esternare - laddove le parole spesso non riescono - il delicato mondo di sentimenti".