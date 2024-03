Da 9 mesi senza telefono, ma con la bolletta da pagare: Federconsumatori si attiva per il rimborso

Federconsumatori al fianco dei cittadini di Durazzanino, Poggio e Malmissole senza telefono dopo l'alluvione del 16 maggio scorso e che si sono visiti comunque recapitare ed addebitare fatture. "Fin dai primi giorni successivi all’alluvione abbiamo e tutt’ora stiamo fornendo supporto ed assistenza ai concittadini coinvolti inviando reclami, domande di concliazione e segnalazioni all’Agcom - viene spiegato -. Il nostro obiettivo è quello di far ripristinare i servizi, di fare annullare e rimborsare le fatture indebitamente emesse e di far riconoscere un indennizzo a ristoro dei danni e disagi subiti con l’obiettivo che ciò serva per trovare un sistema anche alternativo per assicurare nuovamente la fruizione delle linee fisse intese come servizio universale anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie ed infrastrutture. Ciò è di fondamentale importantza soprattutto nelle abitazioni dove cittadini anziani o vulnerabili non dispongono o non hanno le competenze e la dimestichezza con i sistemi di telefonia mobile.

Federconsumatori Forlì-Cesena nei mesi scorsi ha già organizzato incontri pubblici sul tema. "Vista la situazione ravvisiamo il bisogno di essere nuovamente a disposizione per tutte le persone che ancora si trovano in questa problematica situazione. Per questo abbiamo deciso di organizzare un’assemblea pubblica durante la quale tratteremo tutti questi argomenti che si terrà giovedì 4 aprile 2alle ore 17:00 persso la sede di Federconsumatori Forlì, nella sala “Bruno Pizzica”, in Via Pelacano 12. Tutti i cittadini e tutte le persone coinvolte od interssate nella problematica possono comunque rivolgersi ai nostri sportelli di Forlì in Via Pelacano 12 od a conttatarci allo 0543371170 o alla mail fc.info@federconsumatori.emr.it".