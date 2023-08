Alluvione, continua la solidarietà: la donazione da Piacenza questa volta arriva ad un condominio danneggiato

Creatività, volontà e ottimismo sono alcune delle caratteristiche identificative dei romagnoli. Un bell'esempio se n'è avuto durante la recente alluvione che, pur nella tragedia, ha visto emergere la parte bella e sana di questa terra. Nell'elenco delle situazioni che vale la pena citare c'è anche quella che vede come protagonista Nicola Buccioli, 50 anni, residente in un condominio di via Tossignano 2 al quartiere Cava.

"Non è stato un disastro come ai Romiti - spiega Nicola - Noi che abitiamo in un condominio non abbiamo avuto abitazioni inagibili. Si sono allagate le cantine, le auto e, soprattutto, è andata ko la caldaia centralizzata. Io per hobby faccio il coach di atletica leggera, anche a distanza, e un mio cliente di Piacenza che ha una macelleria, molto attento e sensibile a quello che abbiamo vissuto in Romagna, mi aveva espresso la volontà di fare qualcosa per noi. Così mi è nata l'idea di una donazione al condominio. Niente di personale, ma un aiuto che mi va di condividere con tutti i miei vicini di casa, uniti dalla stessa sorte".

Un bel gesto sia del macellaio Claudio Callegari che durante questi mesi è riuscito a raccogliere 2500 euro che di Nicola Buccioli che, invece, di pensare a sè stesso e basta, ha voluto dividere e condividere l'aiuto economico arrivato da un cliente. "L'ho messo in contatto con l'amministratore e so che in questi giorni dovrebbe fare il bonifico sul conto del condominio - continua Nicola - Lunedì 28 agosto avremo la riunione condominiale durante la quale verrà formalizzata la donazione e deciso dove e come spenderla. Penso possa essere un'idea da ripetere anche per altri condomini, è un aiuto concreto che arriva subito e, soprattutto, aiuta una comunità".