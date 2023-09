Donazioni per gli alluvionati, i sindacati ricevuti dal sindaco: "Destinarle a chi ha più bisogno. Servono procedure semplici"

Cgil, Cisl e Uil ha incontrato mercoledì pomeriggio l'Amministrazione Comunale di Forlì in merito ai criteri di distribuzione della somma di un milione e 100 mila euro frutto delle donazioni per gli alluvionati. "Abbiamo affermato l'esigenza che questi contributi siano destinati alle persone maggiormente bisognose con procedure semplificate nell'erogazione", affermano i segretari generali delle tre sigle, Maria Giorgini, Vanis Treossi ed Enrico Imolesi. All'incontro era presente oltre al sindaco Gian Luca Zattini e parte della Giunta anche il presidente della Commissione di studio e di inchiesta per l'alluvione, Lauro Biondi.

"Sono state presentate le proposte arrivate all'Amministrazione da parte della Commissione e da parte del Comitato Unico Vittime del Fango sulle quali abbiamo espresso condivisione ritenendole un lavoro importante che va affinato dal punto di vista procedurale - proseguono i sindacalisti -. Abbiamo ricevuto risposte positive in merito alle osservazioni da noi presentate e attendiamo il riscontro definitivo non appena concluso il percorso di condivisione".