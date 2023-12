Alluvione e cambiamenti climatici, l'esperienza degli "Stati Generali" di Forlì alla Cop28

Il Comune di Forlì, con il supporto e la compartecipazione di Fmi-Forlì Multiservizi Integrati, ha preso parte al forum “Climate Action per raggiungere la neutralità carbonica delle città e dei territori” svoltosi lunedì 11 dicembre, nel Padiglione Italia. L’assessore Giuseppe Petetta e il direttore di Forlì Mobilità Integrata Claudio Maltoni, intervenuti al tavolo dei relatori, hanno condiviso col Ministro Gilberto Pichetto Fratin e la nutrita platea di enti pubblici e istituzioni locali la recente esperienza del cambiamento climatico a Forlì, il dramma dell’alluvione e la sfida della ripartenza.

“Per la nostra città si è trattato di un riconoscimento importante - ha dichiarato Petetta -. Alla conferenza delle Nazioni Unite abbiamo portato l’esperienza degli Stati Generali, il più importante e corale momento di confronto e approfondimento dopo la drammatica esperienza dell’alluvione, per parlare di ripartenza. L’alluvione di maggio, infatti, ci ha imposto una nuova programmazione, più efficace e strutturata nel tempo. Occorrono finanziamenti adeguati e una riorganizzazione chiara e tempestiva della struttura di emergenza. Gli Stati Generali hanno rappresentato proprio questo: un mix di elementi tecnici, condivisione e ricerca del fattore più importante che è l’unità".

Forlì Mobilità Integrata, ha aggiunto Maltoni, "è sempre di più al fianco del Comune di Forlì per prevenire e contrastare l’emergenza climatica". Maltoni ha poi evidenziato il ruolo strategico della società partecipata, “esperta nelle materie energetiche e fonti rinnovabili, impegnata nella riduzione delle emissioni da combustibili fossili. L’alluvione ha rappresentato per tutti noi un punto di svolta, un momento di rottura da cui ripartire per riprogrammare il futuro del nostro territorio".