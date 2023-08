Alluvione e donazioni, Cna: "Disponibili al confronto per proporre azioni veloci ed eque"

Sulla gestione delle donazioni per gli alluvionati raccolte dal Comune di Forlì, Cna chiede "un confronto aperto" al fine di trovare soluzioni "veloci e eque". L'associazione degli imprenditori, afferma il presidente di Cna Forlì Città Davide Bellini, "si mette a disposizione come sempre per portare il proprio contributo. Questo anche partendo dalle azioni di supporto che l’associazione ha messo in campo fin dalle prime ore dell’alluvione e che le hanno consentito di fare un punto piuttosto chiaro delle difficoltà vissute da imprese e cittadini".

"Crediamo - prosegue Bellini che il contributo dei diversi soggetti, a partire da Cna, sia sempre stato costruttivo e abbia contribuito a prendere decisioni equilibrate; pertanto siamo pienamente disponibili al confronto anche su questo tema, pur considerando la necessità di essere veloci".

"Il presupposto ottimistico dell’amministrazione - prosegue Marco Lucchi, responsabile di Cna Forlì città - è che saranno rispettati i ristori al 100% sui danni annunciati dal governo, ma per questi al momento non si vedono le risorse e non sono stati definiti i tempi. Intervenire sul credito sarebbe utile se cittadini e imprese avessero garanzie certe dei ristori, ma mancando questo presupposto, si rischia di creare uno strumento non adatto alla situazione".

"Esiste poi il tema del coinvolgimento delle micro e piccole imprese in queste azioni di sostegno che, in diversi casi, non hanno ancora riaperto e sono in difficoltà a farlo, mettendo in discussione anche le fonti di reddito di imprenditori e dipendenti - viene ricordato -. Per rispondere all’urgenza attuale bisognerebbe partire da chi non è potuto ancora rientrare nella propria abitazione o riaprire la propria impresa".

"Registriamo comunque – conclude Bellini – la disponibilità del sindaco a discutere sulla modalità di erogazione delle risorse e a partire dalle considerazioni fatte, siamo come sempre disponibili a portare il nostro contributo nel luogo di confronto che sarà ritenuto opportuno".