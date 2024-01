Alluvione e fondi europei, vertice a Forlì con la premier Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen

I due massimi vertici delle istituzioni italiane ed europee saranno a Forlì, nella giornata di mercoledì. La premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si troveranno in città, assieme al ministro per gli Affari europei e per l'attuazione del Pnrr Raffaele Fitto per discutere dei fondi europei e Pnrr da impiegare per la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio dopo l'alluvione che ha travolto la Romagna lo scorso maggio.

Nella usuale pubblicazione dell'agenda settimanale del presidente della Regione Stefano Bonaccini sui social è emerso così l'incontro, che era noto nelle sue massime linee in Comune (il vertice politico si terrà in salone comunale), ma senza programma di dettaglio. Secondo la stessa agenda di Bonaccini l'incontro si terrà alle 13, mentre alle 9 Meloni sarà in Regione a Bologna per discutere dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione. Dall'Europa sarebbero in ballo circa un miliardo di euro. Sarà presente al vertice anche il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami.