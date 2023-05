Alluvione e frane a Modigliana: cede un ponte in via Carlo Alberto Dalla Chiesa

"Stiamo attraversando una gravissima situazione di emergenza che coinvolge tutto il territorio romagnolo". Il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, presenta così l'emergenza maltempo nel proprio territorio. "Abbiamo nel nostro comune la collaborazione di una squadra operativa dei vigili del fuoco di Trento - aggiorna -. La viabilità i collegamenti, le comunicazioni sono bloccati e rendono difficili gli interventi operativi. A tutti chiedo la massima collaborazione evitando di muoversi, non uscire di casa e portarsi ai piani alti delle abitazioni. Comunico il cedimento di un ponte su via Carlo Alberto Dalla Chiesa. E' importante non muoversi e non sostare sui ponti. Per emergenza fare riferimento ai telefono 0546/949535 cell. 3293818221".