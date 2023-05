Alluvione e rifiuti, ordinanza regionale per una rimozione veloce. Ecco le misure straordinarie di Alea

In concomitanza con la gestione dell’emergenza di questi giorni ed in accordo con le Amministrazioni comunali e la Protezione Civile, Alea Ambiente informa i cittadini riguardo i servizi previsti per la giornata di venerdì.

Raccolta Porta a Porta

Il servizio è regolarmente confermato in tutte le zone raggiungibili in piena sicurezza da operatori e mezzi: risulta ancora difficoltoso raggiungere le aree in cui le forze dell’ordine sono all’opera per mettere in sicurezza le persone e dove le strade sono ancora allagate. Rimangono sospesi, come anticipato, la raccolta di sfalci e vegetali e il servizio di Ecostop.

Raccolta rifiuti da alluvione

Alea Ambiente ricorda, come anticipato nei giorni scorsi, di aver attivato squadre speciali per la raccolta gratuita di tutti i materiali deteriorati a causa dell’alluvione. Si invitano i cittadini a separare per quanto possibile gli ingombranti (mobili, sedie, divani, ecc) dai Raee (rifiuti elettrici ed elettronici) e dai metalli.

Per usufruire del servizio occorre prenotarsi esclusivamente al Call Center (Numero Verde 800 68 98 98) lasciando i propri dati e dichiarando che si tratta di rifiuto prodotto in seguito all’alluvione. Anche per quanto riguarda i materiali non ingombranti, quindi di piccolo volume, danneggiati e infangati (indumenti, carta, riviste, scarti alimentari, ecc), la società ha predisposto il ritiro gratuito a domicilio secondo le stesse modalità. Non è possibile conferire autonomamente i rifiuti danneggiati e infangati per effetto dell’alluvione presso gli EcoCentri, perché qui vengono accolti solo materiali differenziabili nel rispetto delle normative di riferimento e del Regolamento di gestione dei rifiuti.

Punti informativi

Venerdì sarà aperto il solo punto informativo di Forlì, in via Golfarelli (quelli di Dovadola e di Civitella di Romagna rimarranno chiusi).

EcoCentri (per rifiuti differenziati non alluvionati)

Venerdì saranno regolarmente in servizio gli EcoCentri di Forlì (via Mazzatinti), Forlimpopoli (Via Emilia Est) e Castrocaro (Via Biondina). Sabato invece saranno aperti quelli di Forlì (via Mazzatinti), Forlimpopoli (via Emilia Est), Bertinoro (via Caduti di via Fani e via Cellaimo), Castrocaro Terme (via Biondina) e Predappio (via Solidarnosc). Alea Ambiente informa inoltre che è in costante contatto con le amministrazioni comunali e le forze dell’ordine e pertanto provvederà a comunicare tempestivamente su eventuali variazioni ai servizi, al fine di supportare al meglio i cittadini in questo momento critico.

L'ordinanza di Bonaccini

Il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha firmato un’ordinanza per consentire di rimuovere velocemente, e in sicurezza, la straordinaria quantità di detriti prodotta dall’alluvione. Il provvedimento mette nero su bianco precise disposizioni per agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti generati dagli eventi legati all’eccezionale ondata di maltempo. L’ordinanza sarà a tempo, cioè avrà una validità pari a sei mesi.

La situazione e le novità

La situazione d’emergenza vede una quantità di rifiuti che non può essere gestita secondo le norme ordinarie, e questo riguarda le fasi di raccolta, trasporto e trattamento presso gli impianti. Quindi, vista la situazione, è necessario aumentare la capacità di stoccaggio. Naturalmente in condizioni di sicurezza.

Conseguentemente, per garantire la corretta gestione dei rifiuti urbani, l’ordinanza stabilisce che sarà possibile procedere in deroga anche alle autorizzazioni in vigore per gli impianti di stoccaggio, di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, di discarica e termovalorizzazione.

Sempre in riferimento alla situazione generata dall’alluvione, c’è l’esigenza di modificare i flussi pianificati dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e la Bonifica delle aree inquinate (PRRB) per il 2023. Questo, però, limitatamente ai rifiuti rimossi a seguito degli eventi alluvionali.

Di fatto, l’ordinanza stabilisce che tutti i rifiuti che derivano dall’alluvione, provenienti da edifici pubblici e privati, vengano classificati come rifiuti urbani. I rifiuti provenienti dalle attività produttive ordinariamente classificati come speciali restano tali, anche se alluvionali.

I rifiuti urbani derivanti dall’alluvione sono gestiti dal soggetto competente sul territorio, ad eccezione dei rifiuti liquidi: per questi ultimi può intervenire anche chi è competente per territorio per il servizio idrico integrato.

I gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti sono autorizzati a derogare all’ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta nei casi in cui non sia possibile effettuarla secondo le modalità normali di esercizio.

Il trasporto dei rifiuti urbani è svolto dai gestori del servizio pubblico con mezzi idonei e iscritti all’albo; per assicurare maggiore velocità nelle operazioni è possibile, con deroga, l’impiego di ulteriori mezzi.

Gli impianti di destinazione dei rifiuti indicati dall’ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi.