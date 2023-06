Alluvione e rimborsi: l'assistenza degli Ordini Professionali e Collegi alla compilazione dei moduli in Comune

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, l’Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, l’Ordine degli Ingegneri, partecipano al servizio di assistenza alla compilazione della modulistica relativa alle richieste di contributo a sostegno degli alluvionati stanziate dalla Regione Emilia Romagna Il Comune ha allestito nel Salone Comunale quattro postazioni dedicate ai quattro Ordini e Collegi coinvolti, e, dall’inizio dell’erogazione dei contributi, ognuno degli Ordini e Collegi coinvolti ha schierato i propri iscritti che hanno aderito, su base volontaria, alla richiesta inviata dai relativi organi consultivi.

"In prima persona quindi i presidenti, segretari, consiglieri, insieme ai colleghi che hanno prestato volontariamente la propria esperienza ed il proprio supporto alla popolazione duramente colpita della città di Forlì, sono a disposizione con turni che coprono, dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, con in aggiunta l’intera mattinata del sabato, assistendo i cittadini alla compilazione delle domande di contributo - spiega la presidente del Cup di Forlì-Cesena, Camilla Fabbri -. L’impegno profuso permette quindi di coadiuvare le postazioni già attivate dal Comune di Forlì, alleggerendo il carico delle domande e riducendo così i tempi di attesa sia dell’utenza libera che dell’utenza su prenotazione. Come Ordini e Collegi siamo quindi orgogliosi di aver aderito alla richiesta così prontamente e continueremo, unitamente, a dare il nostro contributo fino a che sarà necessario".