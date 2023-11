Rinasce dal fango l'arte dell’impresa alluvionata: "Ho perso il laboratorio sotto l'acqua, ma ho deciso di ricominciare altrove"

“Sono stati mesi difficili in cui avevo anche smesso di dormire, ma non mi sono arreso e ho deciso di ricominciare altrove”. Quella di Maurizio Boschetti, 67 anni, è una storia di perdita e di rinascita dopo l’alluvione. Titolare dell’impresa “Artinfiore”, dal 2006 produce e realizza complementi d’arredo, dallo stampo artistico e artigianale, con clienti in tutta Italia e all’estero. Inizialmente lo fa nella sede di Santa Lucia a Faenza, per poi trasferirsi nel 2013 in via Consolare nel quartiere Romiti.

La notte del 16 maggio il suo laboratorio, poi dichiarato inagibile, viene sommerso da quattro metri di acqua travolgendo gran parte delle opere - se ne salveranno poche - e le attrezzature necessarie alle lavorazioni, per circa 50mila euro di danni. “Al momento, per quando riguarda i risarcimenti, ho ricevuto 2.500 euro messi a disposizione della Camera di commercio e un contributo dall’Inps per i giorni di chiusura dell’impresa”, dice. Le sue opere sono decisamente uniche: composizioni floreali fatte con vegetali - margherite, topinambur, ortensie, papaveri e rosa canina - che Maurizio acquista dai produttori agricoli e con cornici realizzate con legno di riciclo, molto apprezzate dai clienti dell’arco alpino, in Austria e in Germania.

“Io sono stato doppiamente alluvionato - racconta - a casa e al lavoro. Dopo che l’acqua ha cominciato a defluire dal laboratorio ho preso il badile e ho cominciato a spalare il fango. Ho anche pensato di chiudere la mia attività, ma solo per pochi minuti, perché rimuovendo il fango l’occhio mi è caduto sulla sua consistenza e da lì è nata una nuova ispirazione che, tra le altre cose, ha contribuito a darmi la spinta per ripartire. Il fango è di fatto argilla che, priva della componente mineraria, non può essere cotta, ma si presta a qualche forma di lavorazione, e mi sono rimesso in gioco”.

Una ripartenza sì ma più lontano da casa e non più nel quartiere Romiti, teatro di altre chiusure di attività alluvionate in questi mesi. “E’ stata dura accettare la perdita e la chiusura del mio laboratorio, un quartiere dove per mesi sono rimaste le tracce e le cicatrici di quella drammatica notte - dice - ma adesso sono contento perché quando ho trovato una nuova sede ho ricominciato a dormire e ho trovato una nuova speranza”.

Nasce così la collezione “Mud”, fango appunto, nella nuova sede di Castrocaro (in via Sacco e Vanzetti 80/A) inaugurata domenica alla presenza di Silvia Zoli, vicesindaco di Castrocaro, di Daniele Mezzacapo, vicesindaco di Forlì, di Davide Bellini e Marco Lucchi, presidente e responsabile di Cna Area Forlì città. Una collezione che parte da un primo prototipo che rappresenta lo skyline di piazza Saffi, completata da un’altra serie di prodotti, come modello di resilienza imprenditoriale romagnola.