Alluvione, il Ridolfi ospita centinaia di sfollati: anche un bimbo di 7 mesi. Continuano i soccorsi aerei

Quella tra mercoledì e giovedì è stata per l'aeroporto di Forlì un'altra notte a supporto dei soccorritori e delle Forze dell’Ordine impegnate nel recupero delle persone alluvionate all’indomani dell’emergenza meteo che si è abbattuta sulla Romagna, devastandola. Il Ridolfi è il primo punto d’approdo degli elicotteri di Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Esercito, Provincia Autonoma di Trento e Soccorso Svizzero che incessantemente hanno fatto la spola tra le zone colpite dalle esondazioni dei fiumi e dalle numerose frase dell’area collinare.

Elicotteri con a bordo uomini e donne evacuati d’urgenza e accolti dalle aree gate dello scalo per potersi riscaldare, bere e mangiare qualcosa nell’attesa di essere trasferiti - e censiti - dalla Croce Rossa Italiana nei punti di raccolta e negli alloggi resi disponibili a Forlì e dintorni. Dalle 22.30 di mercoledì alle ore 4.30 di giovedì il personale in turno del “Luigi Ridolfi” ha prestato assistenza a 61 persone grazie alle disponibilità degli spazi aeroportuali tenuti aperti e fruibili h24.

A questi 61 se ne sono aggiunti altri e alle 11 sono circa 100 le persone assistite tra cui un bimbo di soli 7 mesi. L’Aeroporto di Forlì ha altresì messo a disposizione un proprio mezzo per il trasporto degli evacuati, in supporto alla Croce Rossa. Forlì Airport conferma inoltre la piena operatività e raggiungibilità del Ridolfi, che non ha mai cessato, anche nelle ore più drammatiche dei giorni scorsi, di dare pieno sostegno operativo e logistico ai voli commerciali e degli enti di Stato chiamati a prestare il proprio intervento in fase.