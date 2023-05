Alluvione a Forlì, una notte di soccorsi: "Salvata una bimba con l'elicottero"

"E' stata una notte incredibile. Abbiamo mezza città allagata". Questa la fotografia scattata dell'emergenza alluvione a Forlì dal sindaco Gian Luca Zattini, intervenendo sul TgR dell'Emilia Romagna mercoledì mattina su Rai 3. "Ci sono tantissime famiglie in condizioni di estremo pericolo - ha rimarcato il primo cittadino -. Sono in corso interventi con anfibi e gommoni dei Vigili del Fuoco".

Il sindaco ha anche descritto una missione di soccorso nella notte: "L'Esercito, che ringrazio, ha messo in salvo una bambina con l'elicottero, che ha operato col verricello. I nostri volontari hanno fatto il possibile durante la notte. Ci sono circa 150 evacuati, ma in giornata cresceranno. Stiamo portando le persone nei luoghi di ricovero per dare assistenza".

E' allestito un punto di accoglienza al Palazzo Sme di via Punta di Ferro, ma, aggiunge il sindaco, "stiamo allestendo punti di ritrovo. Ci aspettiamo numeri importanti e in crescita. Stiamo trasportando anche beni di prima necessità. Ci sono stati blackout, che continuano anche in giornata. Gli impianti elettrici delle case sono sommersi dall'acqua".