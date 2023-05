L'acqua si ritira ed emerge il "cimitero" delle auto alluvionate

Un “cimitero di automobili”: è quello che sta riaffiorando in zona Romiti e Cava man mano che sta scendendo il livello dell'acqua. I parcheggi che costeggiano viale Bologna, in particolare quelli del supermercato Aldi e delle attività commerciali adiacenti sono emblematici di uno dei tanti aspetti dell'alluvione: la forza dell'acqua, infatti, ha spostato automobili, facendole anche accumulare una contro l'altra.

Consistenti i danni ai veicoli, che si sommano a quelli delle case e delle attività economiche. Molti mezzi risultano coi bauli aperti in quanto sono stati ispezionati dai soccorritori e dai sommozzatori, in cerca di eventuali persone in difficoltà. La rimozione di centinaia di veicoli in avaria sarà un altro aspetto del post- alluvione.