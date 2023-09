Alluvione, Zattini: "Fogne ispezionate con le telecamere, sono pulite". E martedì torna a Forlì il commissario Figliuolo

"Abbiamo richiesto che tutte le fogne dei quartieri alluvionati fossero ispezionate con telecamere ed abbiamo appurato che le fogne sono pulite. E questo significa che alcune infrastrutture della città non sono più sufficienti a sopportare piogge importanti o nubifragi". Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, torna così sugli allagamenti di venerdì scorso dopo il nubifragio che si era abbattuto su una parte della città, colpendo in prevalenza le aree dei Romiti, Cava e San Benedetto, ancora alle prese con i danni causati dall'alluvione del maggio scorso.

Il primo cittadino è intervenuto in occasione dell'incontro "Riflettere per agire. Dal dramma dell’alluvione l’urgenza del cambiamento" alla Chiesa di San Giacomo, che si è svolto nell'ambito della quattordicesima edizione del Festival del Buon Vivere alla presenza Fausto Pardolesi (responsabile assetto idraulico nella provincia di Forlì-Cesena), Piero Tabellini (responsabile settore Romagna – Sicurezza del Territorio e Protezione Civile), monsignor Domenico Pompili (presidente Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali – Vescovo di Verona) e monsignor Livio Corazza (vescovo di Forlì-Bertinoro).

Ricordando i primi giorni dell'alluvione, Zattini ha parlato di "momenti drammatici e complicati. In quei giorni si è vista tanta energia, i cittadini si sono rimboccati le maniche, abbiamo avuto aiuti e sostegni da tutt'Italia. Dai giovani è invece arrivato l'esempio di cosa vuol dire solidarietà e vicinanza, dando cuore e anima per la nostra città. Adesso è il momento di capire cosa è successo, cosa poteva funzionare meglio, nella consapevolezza che si è trattato di un evento eccezionale, con 5 miliardi di metri cubi d'acqua caduti in pochissime ore tra il Bolognese e il Riminese, l'equivalente di 170 dighe di Ridracoli in un territorio abbastanza limitato".

Per Zattini, "il primo dato che come amministratori dobbiamo recepire è che abbiamo scontato la dissennata politica urbanistica degli anni '70 e '80. In alcune zone è stato violentato il buon senso, un concetto trasversale che non ha colore politico. Questo ci deve far rfilettere su cosa abbiamo bisogno per ripartire. La richiesta prevalente dei cittadini, oltre al giusto e sacrosanto ristoro economico, è la sicurezza. Dobbiamo fare quindi uno sforzo incredibile per ripristinare ciò che c'è e poi riprogettare il tutto".

"C'è tanto da fare - ha ribadito Zattini -. Prima di tutto occorre fare squadra e la cosa peggiore che abbiamo vissuto sono le divisioni, a volte strumentali e a volte caratterizzate da divisioni politiche. Martedì arriverà a Forlì il commissario straordinario all'emergenza, il generale Paolo Francesco Figliuolo, al quale chiederemo un'accelerazione importante per mettere in sicurezza i territori. La Romagna ce la farò, perchè è una terra che non si arrende mai. E' stata ferita, c'è bisogno di ricostruire e mettere in sicurezza le nostre colline. Dobbiamo dare ai nostri cittadini delle prospettive".

Ristori? Possono confermare che dal generale Figliuolo e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ci saranno al 100%, ovviamente nei tempi e nei modi dovuti. Non è mai semplice. Il caso dell'alluvione Villafranca del 2019 ne è l'esempio. Spero che in questo caso i ristori siano più veloci, ma non sempre bisogna essere severi quando agiscono gli altri".