Da panificio a negozio di vicinato, dopo l’alluvione si rinnova una storica attività: "Abbiamo unito le forze"

Nella notte del 16 maggio l’alluvione non ha risparmiato una storica attività di quartiere, quella del panificio “Agatensi” in via Pelacano 128 a San Benedetto, finito sotto un metro d’acqua. In quella drammatica notte sono andate perdute tutte le attrezzature della rivendita: il banco del pane, l’affettatrice, le bilance, compreso il forno realizzato nel 1950 sul quale era stato costruito il laboratorio. A raccontare di quelle ore di acqua e fango, e degli ingenti danni subiti, era stato lo stesso proprietario, Vanni Giunchi, che aveva ereditato il forno e proseguito l’attività di famiglia iniziata poco dopo la fine della guerra.

Ma ora una nuova insegna si è riaccesa, insieme alla speranza e all’entusiasmo delle titolari, che non solo hanno rilevato il locale ma l’hanno ampliato. Una riapertura che è stata possibile grazie alla collaborazione e all’impegno di Simone Agatensi, affittuario dell’immobile al momento dell’alluvione, che ha eseguito gli interventi di ripristino necessari.

Ha così aperto i battenti da pochi giorni “Il Girasole”, un vero e proprio negozio di vicinato in cui si può trovare dal banco del fresco alla latteria, dal pane alla frutta e verdura di stagione, fino alla pasta fresca che arriva direttamente dal laboratorio di via Somalia. “Avevamo già una latteria in via Gramsci ma abbiamo deciso di unire le forze e di trasferirci qui rilevando una attività storica e offrendo un servizio più ampio rispetto a quello che avevamo in precedenza che comprende anche i generi alimentari e la pasticceria - dicono Nadia Castori e Franca, mamma e figlia che da quindici anni lavorano insieme -. Qui non c’era rimasto più niente ma noi ci abbiamo creduto e grazie alla collaborazione con Simone, che ci fornisce i suoi prodotti, abbiamo avviato l’attività”.

Una luce che si riaccende, dopo sette mesi, in uno dei quartieri più flagellati dall’alluvione, con un progressivo ritorno alla “normalità” anche grazie alla ripartenza delle attività economiche, come avvenuto nel mese di ottobre per la pizzeria “Da Anselmo” di via Gorizia, anche in questo caso sommersa dall’acqua e dal fango, grazie alla passione del nuovo titolare, Alessandro Pellegrino, che ha rilevato l’attività dal precedente gestore andato in pensione.

“Siamo state molto contente di iniziare questa avventura per poter essere utili alle tante famiglie della zona e, se possibile, per portare anche un sorriso - dicono Nadia e Franca, che effettuano anche servizio a domicilio -. Prima dell’apertura i residenti venivano a cercarci incuriositi e ci hanno dimostrato tutto il loro affetto, vorremmo che non fosse solo un negozio in cui fare la spesa ma un punto di riferimento per il quartiere”.