Alluvione, i racconti di "Anime nel fango" si svelano alla Camera dei deputati

Si svolgerà mercoledì mattina, alle ore 10.30, presso la Sala Matteotti della Camera dei deputati, in piazza del Parlamento 19, la presentazione del libro “Anime nel fango – l’alluvione in Romagna”. Oltre all’autore, l’imprenditore Luca Giacomoni, interverranno Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia dell’Emilia-Romagna, Francesca Bazzocchi, consulente ambientale e protagonista di un racconto dell’opera, Giovanni Lonfernini, già membro del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino e collaboratore dell’opera, e Gilberto Agostini, imprenditore e collaboratore nella distribuzione dell’opera. "L’evento sarà l’occasione per ripercorrere quanto avvenuto in Romagna lo scorso maggio, raccontare storie vere di chi ha perso tutto e di chi, con grande forza e determinazione, ha reagito, di come la regione ha saputo rialzarsi, di quanto è stato fatto e si sta facendo per ristorare i danni e ricostruire", spiega Tassinari.