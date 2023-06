Alluvione, i titolari di 22 negozi del centro storico hanno raccolto e donato al Comune duemila euro

Questa mattina, martedì, i titolari di 22 tra pubblici esercizi e attività commerciali del centro storico di Forlì hanno consegnato nelle mani del sindaco, Gian Luca Zattini e dell’assessora Andrea Cintorino, la ricevuta di un versamento pari a duemila euro, frutto di singole raccolte fondi per sostenere le persone e le famiglie colpite dall’alluvione. Il bonifico è stato effettuato sul conto corrente ufficiale aperto dal Comune, pensato per portare un supporto diretto, rapido e trasparente a chi, in questo momento, ne ha più bisogno.

“Ognuna di queste attività ha voluto darci una mano con un gesto concreto – spiega l’assessora Cintorino -. La somma raccolta è il frutto di singole iniziative intraprese nei giorni scorsi da alcuni negozianti di via Delle Torri, via Edmondo De Amicis e via Goffredo Mameli, che hanno voluto lanciare un chiaro segnale di solidarietà a chi ha perso tutto e deve rialzarsi dopo la tragedia dell’alluvione. Li ringrazio di cuore per aver devoluto parte del proprio ricavato alla causa della ricostruzione. L’emergenza non è terminata. C’è bisogno dell’aiuto di tutti per ripartire.”

Hanno preso parte all’iniziativa: Huarò, Caffè il Mattino, Boutique del Gelato, Treossi, Better Boutique, Profumeria Vanity, Ale 2, Driver Donna, Driver Uomo, Paprika calzature, Caffè dei Corsi, Regina Forlì, Jumper Shoes, Fedifo, Osteria Nascosta, Alimentangolo, Calzature Biserna, La Bottega di via Mameli, E. Monti snc, Pescherie, Equamente e Agenzia Viaggi La Trottola.