Alluvione, il consiglio generale della Uil: "Basta sgambetti politici, c'è da ricostruire un intero territorio"

Alla presenza del segretario regionale Marcello Borghetti, del tesoriere regionale Luigi Foschi e del presidente nazionale dell’Ital Uil Giuliano Zignani nei giorni scorsi si è tenuto il Consiglio generale della Uil di Forlì. Il segretario forlivese Enrico Imolesi nella sua relazione ha toccato diversi punti mettendo a fuoco le questioni più urgenti per la Uil Forlivese. Le criticità legate agli eventi alluvionali del maggio scorso rappresentano un punto fermo con cui fare i conti. “Non ci siamo - ha esordito il sindacalista -. A forza di sgambetti politici qui si rischia di perdere di vista la necessità di ricostruire un intero territorio. Mettendo da parte l’ormai passato dibattito sulla figura del commissario oggi dobbiamo fare i conti con risorse del tutto insufficienti. Dati alla mano quanto oggi in disponibilità copre a malapena gli interventi di somma urgenza. Su questo non si può “scherzare” e se non dovessero arrivare le giuste risorse siamo pronti a tutte le mobilitazioni necessarie.

Altro tema caldo per il segretario Imolesi è quello dei salari. “Il territorio Forlivese non fa eccezione e non possiamo eludere quello che è un problema di fondo. Salari troppo bassi che di fatto non offrono le giuste garanzie anche per chi lavora a tempo pieno - ha evidenziato -. Una vera emergenza che rende critico il presente e non permette alcuna progettualità. Sui salari serve certamente una forte iniziativa nazionale ma come Uil forlivese lanciamo un appello affinché a livello di contrattazione decentrata si faccia il massimo sforzo possibile".

Per Imolesi "sarebbe ora che il governo desse gambe tanto ad interventi strutturali e non semestrali sul cuneo fiscale quanto ad una decisa spinta per il rinnovo dei tanti contratti collettivi scaduti, a partire dal pubblico impiego. C’è poi il tema del salario minimo sul quale come Uil abbiamo sempre tenuto una chiarissima posizione, favorevoli purché sia coerente con il sistema della contrattazione nazionale presente nel nostro paese. Possiamo ragionare sul come e farlo ma che vi sia necessità di dare minime tutele là dove la contrattazione collettiva veramente rappresentativa non arriva è evidente a chiunque usa gli occhi per guardare la realtà".