Alluvione, il Consorzio di Bonifica risponde a Bagnara (M5S): Non esiste alcuna paratoia sotto al fiume Montone"

Con una procedura di accesso agli atti al Consorzio di Bonifica, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Franco Bagnara, aveva richiesto informazioni riguardo alla manutenzione del Canale Emiliano Romagnolo. "Dal 19 maggio, attendo di ricevere le Schede del Piano di Controllo e manutenzione del Cer, ma soprattutto di conoscere le manovre adottate dai tecnici e addetti al telecontrollo nella paratoia sotto al fiume Montone fra il comune di Forlì e quello di Faenza e, a tal riguardo, sapere le motivazioni per cui non era stata chiusa", aveva scritto il pentastellato.

Non si è fatta attendere la replica dal Consorzio di Bonifica, specificando che "risultano trasmesse due istanze di accesso documentale (acquisite ai protocolli consortili 2875 del 19 maggio e 3190 del 5 giugno), relative alle “schede piano di controllo e manutenzione del Canale Emiliano Romagnolo dall’11/03/2015 ad oggi, nella porzione che attraversa il territorio del comune di Forlì”. Tali istanze, formulate dall’ingegner Bagnara nell'immediatezza dell'evento alluvionale e - dunque, in un momento in cui tutta l'azione del Cer era concentrata sulle esigenze del territorio colpito, nel tentativo di ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di vivibilità e sicurezza del medesimo – sono state prontamente riscontrate con nota protocollo 3305 del 7 giugno, in cui l’ingegner Bagnara veniva invitato ad integrare le suddette istanze fornendo la motivazione delle stesse e indicando con maggiore dettaglio i documenti richiesti in ostensione. Ad oggi, nulla è pervenuto al Consorzio rispetto a quanto richiesto nel citato invito, ad eccezione di una copia del documento di identità dell’ing. Bagnara, acquisita al protocollo numero 4082 del 17 luglio".

"Si tenga conto, inoltre, che il Canale Emiliano Romagnolo – che è completamente rivestito nella parte interna a contatto con l'acqua con lastre in calcestruzzo – non ha funzione di scolo, ma unicamente irrigua e di vettore di acqua per l'idropotabile; pertanto, la risorsa idrica in esso distribuita risulta di alta qualità e quasi priva di sedimenti, poiché non si verifica nel canale alcun deposito di materiali risultando, dunque, sufficiente, al fine della corretta conservazione dell'opera idraulica, lo sfalcio annuale della parte esterna dell’argine e non anche lo spurgo o il risezionamento del canale", viene spiegato. Quanto alla richiesta di informazioni circa le manovre adottate dai tecnici del Consorzio con riguardo alla “paratoia sotto al Fiume Montone tra il Comune di Forlì e quello di Faenza”, il Consorzio evidenzia "che non esiste alcuna paratoia posta sotto al fiume Montone né sussiste un collegamento tra i due corsi d'acqua. Ed in effetti, l'unica paratoia esistente a monte del fiume Montone, al pari di tutte le altre presenti lungo l'asta del Canale Emiliano Romagnolo, serve unicamente alla regolazione dei livelli dell’acqua da distribuire. Tale paratoia è stata chiusa attraverso resettamento della stazione di telecontrollo che è stato necessario eseguire direttamente sul posto".

Concludono dal Consorzio di Bonifica: "La richiesta mossa dall’ingegner Bagnara ci offre infine l’opportunità di ricordare, ancora una volta, il valore che il Canale Emilia Romagnolo possiede per l’ambiente, l’agricoltura e l’economia del territorio che sovrintende. Un lavoro “nascosto”, ma capillare che, come certifica l’indagine di Nomisma, vale ben 324 milioni di euro l’anno e che rappresenta la positiva sintesi dei valori economici complessivi generati dal Canale Emiliano-Romagnolo nel territorio in cui è presente (Province di Ferrara, Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e, appunto, Forlì-Cesena) e che influisce anche sull’ecosistema e sulla preservazione della biodiversità, dove la sua attività apporta benefici anche sotto il profilo ambientale e della sostenibilità, consentendo di erogare Servizi Ecosistemici pari ad almeno 20 milioni di euro all’anno. Annualmente, poi, l’acqua “preziosa” distribuita dal Canale Emiliano Romagnolo assicura una produzione agricola per un valore pari a 304 milioni di euro e, mediante la distribuzione della risorsa ad uso irriguo sul territorio grazie alla fitta rete di canalizzazioni dei Consorzi di bonifica associati, il Canale Emiliano Romagnolo genera un incremento del valore fondiario pari a 1,7 miliardi di euro, dato che rappresenta l’incremento del valore di mercato dei terreni agricoli ottenuto grazie alla possibilità di irrigare con acque del Canale Emiliano Romagnolo di ottima qualità".