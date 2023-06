Alluvione, il cuore della storica impresa forlivese: donati 77 bancali di materiale per la pulizia della casa e l’igiene orale

Martedì mattina, alla Caritas Diocesana Forlì Bertinoro “Emporio della Solidarietà”, in via Lunga, l’azienda forlivese Deadent specializzata nel settore odontoiatrico ha donato all’amministrazione comunale 77 bancali misti di materiale per la cura e l’igiene orale, personale e della casa da destinare alle famiglie alluvionate forlivesi e del territorio romagnolo. Per il Comune di Forlì era presente l’assessore Marco Catalano che ha ringraziato di persona l’amministratore delegato di Deaden, Lorenzo Cangini.

"La solidarietà del nostro tessuto imprenditoriale non conosce fine - ha dichiarato Catalano -. Deadent è un punto di riferimento nel settore odontoiatrico e un esempio della generosità cittadina. Nel corso di queste settimane abbiamo ricevuto l’aiuto di tantissime persone, provenienti da ogni parte d’Italia che ci hanno trasmesso la loro vicinanza e la voglia di darci una mano. Come ha giustamente ribadito il sindaco Gian Luca Zattini, l’emergenza non è finita e quella che ci attende è forse la fase più critica. Ecco perché gesti come quello di Deadent sono davvero importanti e contribuiscono a rendere la ripartenza meno difficile".

“La nostra azienda è attiva in città da oltre 40 anni - ha dichiarato l’amministratore delegato di Deadent, Cangini - Ci è venuto naturale fare la nostra parte per aiutare chi ha perso tutto a causa dell’alluvione. Abbiamo quindi messo a disposizione della città colpita dall’emergenza sia le nostre competenze che i nostri prodotti. Crediamo che siano proprio questi i momenti in cui debba prevalere quello spirito di comunità che da sempre contraddistingue Forlì e la Romagna".