Alluvione, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a Forlì per ringraziare i volontari della Protezione Civile

Di ritorno da Roma, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha fatto tappa alla Fiera di Forlì, dove si trovano i volontari della Protezione civile Fvg impegnati negli aiuti nei territori delle alluvioni in Emilia-Romagna. Ad accompagnare Fedriga, tra gli assessore Paola Casara, Giuseppe Petetta e Vittorio Cicognani, oltre che il sindaco di Predappio Roberto Canali e il parlamentare Jacopo Morrone. Un gesto, insieme all'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, "per ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile friulana che prontamente si sono attivati per supportare i territori in difficoltà.

"Senza sosta, con il medesimo spirito di sacrificio e altruismo su cui fondano le radici della nostra comunità, il vostro contributo è oggi più che mai prezioso - ha detto Fedriga -. Donne e uomini uniti per un unico obiettivo: aiutare il prossimo". Riccardi ha ricordato che la Protezione civile del Friuli ha schierato 100 volontari tra Ravenna, Forlì e Predappio; molti mezzi, in particolare per l'inversione delle acque, e un'altra squadra arrivata da Pordenone per la salvaguardia dei beni culturali.