Alluvione, il governo proroga di un altro anno lo stato d’emergenza

ll Governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, la proroga di altri 12 mesi dello stato di emergenza per l'alluvione dello scorso anno in Emilia Romagna. La richiesta "non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma è finalizzata a consentire l'attuazione delle misure necessarie al superamento della situazione emergenziale", precisa una nota.

Prorogato di 12 mesi, "al fine di garantire la copertura dei contributi di autonoma sistemazione ai cittadini che non sono ancora rientrati nelle proprie abitazioni", anche lo stato di emergenza in Umbria per il terremoto del 9 marzo 2023. Proroga di 12 mesi dello stato di emergenza, infine, nelle Marche. "La proroga serve a consentire la prosecuzione e il completamento delle attività ancora in itinere del piano degli interventi urgenti, a seguito degli eventi sismici del 9 novembre 2022".

"Sono soddisfatta per l'azione tempestiva del governo nel prorogare lo stato di emergenza per 12 mesi a seguito dell'alluvione di maggio", afferma Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e presidente della segreteria regionale dell'Emilia-Romagna. Questa decisione "dimostra un impegno concreto nel fronteggiare la sfida che il territorio dell'Emilia-Romagna sta affrontando. Mi impegno personalmente a garantire il sostegno di Forza Italia per la rapida ripresa delle comunità colpite, lavorando insieme per affrontare le emergenze con determinazione ed efficacia. La misura adottata testimonia ancora una volta il costante impegno del governo e di Forza Italia nei confronti delle aree colpite dalla calamità".