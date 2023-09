Alluvione, il monito del vescovo Corazza: "Impariamo la lezione da quel che è successo"

"Abbiamo bisogno di imparare la lezione da quel che è successo". Questo il monito del vescovo Livio Corazza, intervenuto in occasione dell'incontro "Riflettere per agire. Dal dramma dell’alluvione l’urgenza del cambiamento" alla Chiesa di San Giacomo, che si è svolto nell'ambito della quattordicesima edizione del Festival del Buon Vivere alla presenza Fausto Pardolesi (responsabile assetto idraulico nella provincia di Forlì-Cesena), Piero Tabellini (responsabile settore Romagna – Sicurezza del Territorio e Protezione Civile) e monsignor Domenico Pompili. "Credo che sia possibile e doveroso in ogni comunità trasformare la catastrofe in un insegnamento", è esclamativo del vescovo. Citando anche un passaggio dell'enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco, Corazza teme che "eventi quelli come quelli che abbiamo vissuto in questi anni favoriscono, e segnali ci sono evidentemente, forme di egoismo collettivo. E questa sarebbe una vera catastrofe".

Ma, sottolinea monsignor Corazza, serve anche "un cambiamento personale" come ha ricordato Papa Francesco. "Bisogna capire che i cambiamenti partono da una conversione personale e con concretezza". Tra gli esempi la nascita di comunità energetiche, ma anche quella di realizzazione di boschi. A Pieveacquedotto, vicino alla chiesa, c'è il progetto di piantare 3mila alberi, a partire da quelli dei giovani che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. "Un piccolo esempio concreto, accessibile a tutti - sottolinea Corazza -. Cambiare è possibile, ma occorre che ciascuno sia convinto personalmente. Serve fare comunità, altrimenti non si riusciranno ad affrontare i problemi insieme. Dobbiamo imparare la lezione dell'alluvione, dove si è riusciti a trasformare il male in bene".