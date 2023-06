Alluvione, il presidente di Confcooperative Romagna: "C'è bisogno di una visione di lungo periodo per la ricostruzione"

In queste settimane post alluvione c’è chi sta lavorando a ogni ora del giorno e della notte per cercare di ripristinare i territori collinari, completamente devastati dalle migliaia di frane registrate, ed evitare così lo spopolamento. Sono le cooperative montane che si occupano di manutenzione forestale, stradale e dei corsi d’acqua. Fra queste la Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi (Cta) con sede a Premilcuore, la Montana Valle del Lamone con sede a Brisighella, la Montana Valle Senio con sede a Casola e la Clas di Bagno di Romagna. Queste imprese sono state chiamate dai Comuni, dalle Province di riferimento, dalla Protezione Civile e dagli altri enti che gestiscono il territorio alluvionato a eseguire lavori di estrema urgenza.

“Da inizio maggio ci stiamo occupando del ripristino delle strade nelle zone del nostro appennino e di pulire i fiumi da tutti gli alberi che da monte sono arrivati a valle - sottolinea Mauro Neri, direttore della Cooperativa Territorio Ambiente che dà lavoro a 155 persone e presidente di Confcooperative Romagna -. La quantità di alberi e arbusti venuti giù nei tre fiumi del forlivese (il Rabbi, il Montone e il Bidente) si aggira intorno alle 75mila tonnellate, un dato che sottolinea ancora di più la straordinarietà dell’evento che si è verificato”.

La priorità per ora è stata il ripristino della viabilità e delle situazioni critiche per evitare nuove emergenze in caso di pioggia, ma da più parti si sente il bisogno di parlare di futuro e di nuova progettazione: “Abbiamo bisogno di una politica che abbia una visione di lungo periodo - continua Neri -. Non possiamo solo mettere a posto l’esistente, anche perché abbiamo visto che le infrastrutture esistenti non possono contenere eventi calamitosi di questa grandezza. Dobbiamo ragionare su una nuova visione e su una progettazione che dia speranza a questi territori, altrimenti le attività presto chiuderanno e assisteremo a un nuovo spopolamento del nostro appennino. C’è bisogno di risorse e di mettere in atto scelte e progetti che creino lavoro sul posto, bisogna iniziare a pensare a un’economia circolare che utilizzi le risorse del territorio e crei opportunità e ricchezza. Abbiamo bisogno di un approccio costruttivo e unitario da parte ogni ente e ogni attore politico ed economico”.

Martedì il Governo ha nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario straordinario per le alluvioni in Romagna: “Auguriamo buon lavoro al generale - commenta Neri -. Confcooperative Romagna e le cooperative montane che lavorano sui territori colpiti si mettono a piena disposizione. Siamo contenti che si sia sbloccata una situazione di stallo che poteva diventare critica e speriamo che questa nomina aiuti a snellire le procedure di avvio dei lavori e la loro programmazione”.