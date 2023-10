Alluvione, il punto sulle attività svolte e future: il Comitato Unitario vittime del fango si riunisce in assemblea

Il Comitato Unitario vittime del fango di Forlì, dopo aver completato gli incontri istituzionali, convoca gli aderenti per raccontare il percorso fatto, fare il punto della situazione e programmare le attività future. L'assemblea degli iscritti si riunirà giovedì 5 ottobre alle 20,30 al circolo Arci della Cava, in Viale Bologna 250. Tra gli ordini del giorno "comunicazioni sulle attività sin qui svolte" e "programmazione sulle attività future". "In considerazione del continuo e vorticoso evolvere della situazione e della necessità di ottenere quanto prima le risposte richieste ai vari livelli istituzionali per i risarcimenti dei danni e la messa in sicurezza idraulica del territorio, si invitano i cittadini iscritti a partecipare", le parole della presidente, Alessandra Bucchi.