Alluvione, il sindaco replica agli attacchi: "Le fogne sono pulite, lo dicono le video-ispezioni. Ma c'è un deficit strutturale"

Il sindaco di Forlì GianLuca Zattini interviene in merito ai lavori di pulizie delle fognature e degli scarichi eseguiti in seguito al terribile alluvione che il 16 maggio ha investito la città di Forlì. "Noi siamo stati investiti da una serie di contestazione relativamente al fatto che le fogne non fossero pulite - dice Zattini in un video pubblicato sui social - che ci fosse stato un difetto nei lavori fatti e questi mi ha preoccupato, perché avevo garanzie dagli uffici che tutto fosse stato fatto bene. Abbiamo verificato con ispezioni e telecamere, anche in accordo con i cittadini dei quartieri, per avere risultati chiari"

"La risultanza dimostra che tutto è stato fatto - dice il sindaco - e da un lato mi fa piacere. Ma dall'altro mi dispiace, perché questo dimostra che c'è un deficit strutturale: le fogne, di tutta Italia, non sono 'tarate' per le nuove realtà climatiche che stiamo vivendo".

"Metter mano in maniera strutturale alle fogne è un compito improbo, anni e anni di lavori, una progettazione importante, con un impegno di centinaia di milioni di euro - dice Zattini - e quindi non voglio dare facili ricette ma rappresentare i fatti: il Comune, i suoi dipendenti, i suoi operai che tanto sono stati vilipesi, hanno fatto il loro lavoro. Le fogne, davanti a decine e decine di testimoni che hanno vissuto l'alluvione sulle loro spalle, sono pulite".

"Faremo di più, miglioreremo tutto quello che è possibile ma non deve passare il concetto che ci fossero delle carenze gravi nei lavoro da noi eseguiti" ha detto il sindaco nel video, accompagnato dall'assessore Petetta.

"Negli ultimi mesi - ha detto l'assessore ai lavori pubblici - abbiamo lavorato tantissimo anche insieme ai tecnici di Hera. Anche 20 ore al giorno di lavoro, a seconda delle necessità. Sono stati utilizzati 40 autospurghi al giorno, per un totale di 10mila ore di lavoro. Videoispezioni per circa 400 ore, lavaggio delle strade per 1000 ore, pulito oltre 5mila pozzetti e canalizzato e ispezionato 130km di fogne. Un lavoro immane e fatto ed eseguito a dovere"