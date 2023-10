Alluvione, il vescovo Corazza: "L'oblio mediatico nazionale è già sceso. Non deve succedere anche da noi"

San Mercuriale è una testimonianza che tanto può dire ancora alla sua Forlì. Il compatrono della Diocesi di Forlì-Bertinoro è stato solennemente celebrato nel suo giorno: il 26 ottobre, alle 19 nell’omonima basilica. Al termine della messa alla presenza delle autorità, con la reliquia della testa di San Mercuriale sull’altare e, a fianco, il gonfalone di Forlì, il vescovo Livio Corazza ha letto il “messaggio alla Città” com’è ormai tradizione. Tanti i temi affrontati per circa mezz’ora di analisi del presente con spunti per il futuro.

In primis si esprime “solidarietà con il popolo armeno da cui proveniva il nostro primo vescovo forlivese”; già vittime di privazioni e genocidi nel passato, recentemente “oltre centomila armeni residenti nel Nagorno-Karabakh hanno dovuto lasciare le proprie case, improvvisamente, rifugiandosi in Armenia”. Da quei luoghi proveniva San Mercuriale: “Non ci è dato sapere il motivo per cui sia giunto fino a noi, ma certamente è dovuto emigrare come tanti suoi connazionali e forse questo lo ha temprato nell’affrontare le sfide del suo tempo, simboleggiate dal drago che ha sconfitto insieme al confratello San Rufillo”.

Da questi due vescovi antichi si può imparare “a non arrendersi di fronte alle difficoltà e a metterci a servizio di tutti gli uomini e le donne, anche del nostro tempo”. “Solidarietà e vicinanza” va pure al popolo ucraino ove la guerra prosegue “con manifestazioni di odio e di accanimento sempre più atroce”. Un cenno va anche alle vittime di femminicidio che “ci ricordano che quando si perde il lume della ragione e del rispetto dell’altro si possono commettere i peggiori crimini” e a quelle di mafia, citando “L’albero di tutti” in cui sono “raffigurate le oltre 400 vittime della guerra di mafia”.

Per quanto riguarda più strettamente la realtà forlivese si evidenziano “luci e ombre”. Sono, si sa, anni difficili: “I riflessi della guerra, più ancora della pandemia, hanno compromesso gravemente il nostro stile di vita, seminando angoscia per il futuro, crisi energetiche, gravi conseguenze economiche e sociali”. E, come se non bastasse “siamo stati travolti, letteralmente, da miliardi di metri cubi d’acqua. Le conseguenze sono state drammatiche e sconvolgenti, le ferite le porteremo per diversi anni”. Inoltre, fatti solo apparentemente lontani avranno ripercussioni anche da queste parti: “Il 7 ottobre è riesploso il conflitto nella Terra Santa, di una gravità e una disumanità incredibile”, con “l’uccisione dei bambini”. Bambini che possiamo proteggere “lottando per un futuro migliore”. “Sono tutti eventi che ci toccano e si ripercuotono anche in mezzo a noi”.

Del mondo giovanile spesso desta preoccupazione, per esempio vi sono “ragazzi che non vanno a scuola né al lavoro, sono chiusi in casa e non sono pochi”. Ma non ci sono solo note negative: c’è stata “l’esperienza gioiosa e bella delle Giornate Mondiali della Gioventù”. Ci sono inoltre “ragazzi che hanno spalato fango durante l’alluvione senza che nessuno li chiamasse”, “che sono andati per un mese o anche più, organizzati dall’ufficio missionario, a condividere la vita di tanta umanità che soffre nelle zone più povere del mondo”, “che si mettono a servizio di altri ragazzi più piccoli nei centri estivi, nei campi estivi”. Quindi: “Se vedo questi ragazzi devo rispondere che i ragazzi stanno bene!”

Tra i molti temi toccati un risalto particolare va alle “vittime dell’alluvione”. “L’oblio mediatico nazionale è già sceso su tutta la vicenda: non deve succedere anche da noi. Vanno date risposte concrete e rapidamente al dramma dei danni subiti, ma anche alle paure per il futuro. Ringraziamo le Istituzioni che si sono impegnate ma c’è ancora tanto da fare”. E, per quanto riguarda l’ultimo terremoto che ha colpito soprattutto le prime colline: “sembra che sia del tutto passato con l’ultima scossa” ma “ci ha lasciato, per esempio, una ventina di chiese inagibili, e qualche migliaio di persone fuori casa”.

Insomma: “Abbiamo capito una cosa e ce lo proponiamo anche quest’anno: da soli nessuno può farcela”. Infatti, “la missione di un cristiano è quella di ricordare che siamo tutti fratelli e sorelle. Perché tutti siamo figli di Dio, che è Padre di tutti. Cristiani o non cristiani, credenti o non credenti, ricchi o poveri, uomini o donne. Tutti ugualmente amati da Dio”.