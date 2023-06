Alluvione, l'impegno della Caritas nella seconda fase: distribuzione di beni, ma anche aiuti alle famiglie

Continua il servizio di solidarietà della Caritas alle persone colpite dall’alluvione attraverso una serie di nuove azioni di prossimità calibrate per la “seconda fase” dell’emergenza. Il ripristino dell’attività dell’Emporio, colpito dall’alluvione, ha coinvolto una rete straordinaria di aiuti e benefattori. "Sono stati oltre 120 le persone che ci hanno aiutato nel ripulire e ripristinare la struttura dell’Emporio e circa 500 i benefattori - informano dalla Caritas -. Con la riapertura dell’Emporio abbiamo potuto coordinare e organizzare la rete degli aiuti. A partire da martedì, e per i martedì di luglio, il magazzino dell’Emporio distribuirà il materiale raccolto (alimentare, per l’igiene personale e di pulizia) alle Caritas parrocchiali".

"Inoltre stiamo promuovendo attraverso i giornali, canali social e il nostro sito www.caritas-forli.it un questionario on line per raccogliere in modo dettagliato i bisogni delle famiglie - viene aggiunto -. Oltre al questionario, verrà potenziata presso la parrocchia dei Romiti, con il Centro di Ascolto, un’apertura straordinaria dedicata solo alle famiglie alluvionate il martedì pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30. Presso il quartiere San Benedetto invece apriremo, il martedì e mercoledì dalle 17,30 alle 19,30 un Centro di Prossimità. Inoltre supporteremo il Centro di Ascolto di Santa Rita per l’aiuto alle famiglie del Ronco. Infine attraverso le molte segnalazioni ricevute delle famiglie alluvionate, i questionari raccolti e i contatti delle Caritas parrocchiali, verificata la vulnerabilità e le difficoltà effettive, risponderemo con degli aiuti economici raccolti attraverso un fondo di solidarietà per l’emergenza alluvione".