Alluvione, quando l'informazione è uno degli antidoti alla paura

Il 16-17 maggio 2023, esattamente un anno fa, la Romagna veniva travolta da una tragedia che resterà a lungo sedimentata nella sua memoria e che ha causato 16 morti, 36mila sfollati e danni certificati per 8,5 miliardi di euro. Intere vallate sfigurate da migliaia di frane, grandi città e decine di paesi a mollo, anche per giorni.

Anche noi abbiamo spalato, non solo il fango, ma - con uguale fatica - centinaia e centinaia di notizie, quasi 24 ore su 24 senza sosta, per giorni e giorni, riuscendo a dare nella catastrofe che ci ha coinvolto un anno fa una connessione continua al resto del mondo, una connessione tra noi. Sono stati tenuti assieme i fili che legano una comunità, in un momento in cui la paura, l'acqua che saliva e l'interminabile notte nera dei black out e degli elicotteri in cielo li stavano facendo allentare.

Nel primo anniversario dell'alluvione che ha sconvolto la Romagna è necessaria una riflessione su cosa significa fare informazione durante gli eventi straordinari. E per una volta tanto ci concediamo di parlare di noi, di ForlìToday per ragionare a freddo su quel bene impalpabile e spesso dato per scontato che è l'informazione locale. E' l'informazione che “c'è sempre” e che sul proprio territorio arriva prima dei grandi network televisivi e, spesso, finisce per farne da base logistica.

In quei giorni convulsi si è rivelata importante quanto il pane. In verità lo è sempre per un motivo o per l'altro, ma in quel dramma l'informazione è stata un antidoto a qualcosa di profondo, di angoscioso, di antico: l'irrazionalità della paura, il senso di vuoto che si crea in ognuno di noi quando vengono improvvisamente meno le certezze, le abitudine... e le connessioni sociali.

Non solo quando è tornata la corrente, ma anche quando è stato ripristinato il normale flusso di informazioni quel terrore è apparso per lo meno più gestibile, più razionale, ha mostrato qualche venatura chiara di speranza in mezzo al nero pece. Lo abbiamo capito durante l'alluvione: è importante quanto l'allaccio all'energia elettrica o la copertura del segnale del telefono. L'informazione ci tiene reciprocamente connessi. Uniti.

Come dicevamo, abbiamo spalato “notizie”, ci siamo inzuppati e infangati fin dalle primissime ore di quella tragica sera di un anno fa. Lo abbiamo fatto anche in quei momenti in cui le persone stavano diventando letteralmente isole, divise da torrenti sporchi, freddi e melmosi, e nessuno sapeva esattamente cosa stava accadendo a cento metri da casa sua. Già in quella sera senza lampioni, alcuni di noi camminavano controcorrente in quell'acqua fino alla coscia per raggiungere un luogo della notizia, verificarla e ricreare, ancora una volta, quella connessione che non rende tutto più facile, o più bello, ma che tenta perlomeno di renderlo più leggibile.

Chiariamo bene, abbiamo fatto solo il nostro lavoro. Ma vale la pena ricordare che l' informazione non è fatta da computer e da telefoni, anche se siamo abituati a usare questi dispositivi per consultarla, ma è fatta di persone, di giornalisti e giornaliste che come tutti, in quei giorni hanno cercato di respingere l'acqua e hanno temuto per i loro cari, ma contemporaneamente hanno lottato con i black out per poter terminare e pubblicare un pezzo, che sono saliti su un camion dell'esercito per raggiungere cittadini isolati che reclamavano la loro fetta di connessione agli altri, raccontando la propria versione personale del dramma. Giornalisti che hanno intervistato, filmato, fotografato... documentato.

Abbiamo camminato e spesso siamo scivolati su quel fango per dare notizie che potevano non piacere, ma che andavano date. Poi, nei giorni successivi, abbiamo trasmesso centinaia e centinaia di altre informazioni, quelle di pubblica utilità, il “come fare a...”, “dove trovare il...”, “a chi rivolgersi per...”. Un giornale online, un giornale in tempo reale anche questo fa, se serve. In tanti, istituzioni, enti della protezione civile e della solidarietà ci hanno chiamato per trasmettere appelli, dicendo “Se lo scrivete voi in mezzora lo sanno tutti...”. Anche questo significa fare informazione durante gli eventi straordinari. Sicuramente non abbiamo fatto un lavoro perfetto, niente lo è mai, ma abbiamo fatto del nostro meglio. E voi lettori ci avete premiato, consultandoci e confermandoci anche in quell'occasione che ci sentite tra voi. In quell'occasione abbiamo sentito tutto il peso di quella responsabilità, e vi siamo grati per avercela data.