Alluvione, in arrivo 300 calze della Befana ai bambini del quartiere Romiti

Continua l’impegno dei Ministri Volontari di Scientology di Forlì in collaborazione con il Comitato di Quartiere Romiti, per portare un sorriso alla popolazione colpita dall’alluvione a maggio 2023. Nei primi mesi fino a novembre i volontari di entrambe le organizzazioni si sono dedicati a rimuovere fango, detriti e acqua dalle case dei cittadini forlivesi, poi è iniziato il progetto dei beni di prima necessità e non solo, anche la distribuzione dei depuratori per l’acqua. A Natale invece è stata organizzata la festa “Torniamo a Sorridere Insieme” dove sono stati donati giocattoli alle famiglie dei quartieri Cava e Romiti, i più colpiti dall’alluvione. Ma le iniziative non si fermano qui e i volontari stanno organizzato una consegna delle calze con caramelle e dolcetti per la Festa della Befana 2024 che verranno distribuite a 300 bambini dei Romiti.